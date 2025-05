Posjetili smo KEF Music Gallery, hi-fi oazu u londonskoj urbanoj košnici

Kad se prvi put zateknete u KEF-ovom sjedištu u Maidstoneu, gradiću u grofoviji Kent, smještenom šezdesetak kilometara jugoistočno od Londona, mogli biste pomisliti da ste negdje krivo skrenuli. Lokaciju s koje je započeo svoj uspon u stratosferu svijeta visokokvalitetnog zvuka KEF, naime, namjerno zadržava onakvom kakva je bila prije više od 60 godina. Premda tamo više nema čelične barake, gdje je čuveni inženjer Raymond Cooke sastavljao neke od najznačajnijih zvučnika u povijesti hi-fi industrije, čitav taj prostor i dalje izgleda sirovo i industrijski, te izrazito odskače od vlastite okoline, sačinjene mahom od modernih stambenih zgrada.

O KEF-ovom sjedištu opširno smo pisali prije sedam godina, kad smo ga prvi put posjetili, stoga ćemo ovom prilikom samo podsjetiti kako se sastoji od tri zgrade, pri čemu su u jednoj konferencijske dvorane, u drugoj su KEF-ov muzej, uredi za inženjere i prostorije za testiranje zvučnika, a u trećoj, najvećoj, odvija se sama proizvodnja. Kao što je to bio slučaj prilikom našeg prvog gostovanja, tvornica u Maidstoneu ne proizvodi sve zvučnike iz KEF-ova kataloga, niti za takvo što ima kapacitet. Tu se ručno izrađuju modeli iz tvrtkinih vršnih linija Reference i Blade. Modeli iz povoljnijih linija Q, R i LS nastaju u Kini, no ne u "generičkoj" tvornici, već u tvornici koju je KEF ustrojio prema vlastitim specifikacijama, kako bi i ti povoljniji zvučnici mogli s ponosom nositi tvrtkino ime.

Brojne primjene

Razlog našeg ovogodišnjeg posjeta KEF-u nije bio stožer u Maidstoneu – iako smo i njega ponovno razgledali – već prostor koji mu je konceptom, izvedbom i dojmom, prvim i svakim sljedećim, stopostotni antipod: takozvani KEF Music Gallery (KMG). Smješten u košnici središnjeg Londona, u neposrednoj blizini Regent Streeta, KMG nije kafić, trgovina, galerija ni studio, već sve to, a istodobno i "dvorana" za intimnije koncerte, prostor za evente i sastanke te mjesto za slušanje KEF-ovih zvučnika – uključujući vršni model MUON, frapantne pojave i još frapantnije cijene, od 200 tisuća eura.

Čitav prizemni dio KEF Music Galleryja kombinacija je KEFéa i galerije. Tu se pije kava, isprobavaju tvrtkini proizvodi, održavaju promocije albuma i književne večeri te koješta drugo

Kad zakoračite u KMG, naći ćete se u prozračnom prizemnom prostoru, minimalističke, industrijske estetike, simpatično nazvanom KEFé. Radi se o kombinaciji kafića s nekoliko stolova i galerije, gdje su izloženi KEF-ovi aktualni zvučnici, među kojima ih je većina stavljena u funkciju i spremna za sviranje. Uzduž najudaljenijeg zida prostorije nalaze se bar i profesionalni barista, pa vas baš ništa ne sprečava da u KMG zakoračite samo kako biste popili kavu i u tihoj kontemplaciji zurili u kaotični londonski promet kroz goleme staklene stijene. Promet ćete, usput budi rečeno, vidjeti, ali ne i čuti. Kada zatvorite masivna ulazna vrata KMG-a, gradska vreva ostaje za vama; debljina i obrada staklenog izloga takvi su da on predstavlja neprobojnu zvučnu barijeru, što ne funkcionira samo kao dokaz da se ima i može, već se radi o nasušnoj potrebi, imajući na umu svrhu prostora. Već se tim potpunim blokiranjem buke Londona, jednog od najglasnijih gradova na planetu, stvara pomalo nadrealan osjećaj boravka u KMG-u.

Akustika pod ruku s arhitekturom

Dok tako pijuckate kavicu, nitko vas neće oblijetati i pokušavati vam prodati neki od KEF-ovih proizvoda. No, zanima li vas kako oni zvuče, slobodni ste zatražiti demonstraciju, pa ćete biti odvedeni pred jednu od nekoliko pozicija u sklopu KEFéa, ili ćete se spustiti niz stepenice, gdje se nalaze dvije dedicirane slušaonice. Za vrijeme našeg boravka u KMG-u, dok se u podrumu slušala audiofilska uzdanica Bettye LaVette, u KEFéu su treštale bolivudske dance uspješnice, kojima je mladi londonski par uoči kupnje isprobavao KEF-ove zvučnike LS60 Wireless (pročitajte našu recenziju). Naravno, jedni drugima nismo smetali, s obzirom na to da je čitav prostor, kao što zacijelo pretpostavljate, sveobuhvatno akustički tretiran.

Uočite gornje rubove glavnog prostora – ono što izgleda poput sirovog betona, zapravo je vješto kamufliran akustički tretman

Industrijski dizajn naizgled je nepomirljiv s kvalitetnom akustikom, s obzirom na to da podrazumijeva upotrebu sirovih materijala i minimalističku namještenost prostora, stoga je bilo zanimljivo uočiti brojna domišljata rješenja za upijanje jeke (odnosno reverba) i pravilnu disperziju zvuka. Primjerice, čitava ovojnica KMG-a izgleda poput neobrađenog betona, ali zapravo se radi o vješto obojenim apsorberima, čiju stvarnu prirodu ne možete dokučiti dok ih ne dodirnete, a dodirnuti ih ne možete, jer su izvan dosega – pa ništa ne razbija iluziju. To da nijedna površina nije ostavljena netaknutom, možda najbolje opisuje činjenica kako su akustički tretirane čak i unutarnje strane polica s izloženim neaktivnim zvučnicima.

Studio - Kutak za stvaratelje sadržaja

Bočno od KEFéa i galerije, iza velike staklene stijene, smjestio se studio – prostor za snimanje podcasta i vodcasta. Za razliku od ostatka KMG-a, akustički tretman tu nije nimalo diskretan, već planski istaknut i prezentiran kao svojevrsni hommage gluhoj sobi, kakvu KEF koristi u svojem razvojno-istraživačkom centru u Maidstoneu.

Čitav studio postavljen je za snimanje uz što manje komplikacija, s idejom da ćete sjesti, približiti mikrofon i nataknuti slušalice te pritisnuti tipku za snimanje na Teenage Engineeringovoj mikseti. Motorizirane zavjese, prema želji, odvojit će vas od pogleda posjetitelja KEFéa i galerije, a na isti se način možete sakriti i od ulice, premda za time nema potrebe, barem kad je riječ o akustici; stakleni izlog i u studiju u potpunosti zatomljuje londonsku gungulu.

Čitav KEFé opremljen je mnoštvom KEF-ovih zvučnika LS50 Meta, montiranih na specijalno izrađene (komercijalno nedostupne) zidne nosače. Na više mjesta također su ugrađeni tvrtkini arhitektonski stropni zvučnici, a svima njima pridruženo je nekoliko KEF-ovih subwoofera. Mozak operacije jest referentni 32-kanalni audioprocesor s potpisom Trinnov Audija, uređaj koji za traženih tridesetak tisuća eura ne nudi samo pokretačku snagu za sve te zvučnike, već nudi fleksibilnost njihova korištenja u nebrojenim kombinacijama, ovisno o konkretnoj potrebi. Primjerice, kad u KEFéu svira pozadinska glazba za goste kafiće, koristit će se drugačiji raspored i broj zvučnika, nego kad na istom mjestu Michael Kiwanuka ili Matt Berninger (The National) promoviraju svoje nadolazeće albume (ne radi se o nasumce odabranim imenima – obojica su nastupili u KMG-u).

Ispod ulice

Spuštanjem po stepenicama, na razinu ispod ulične, stižemo u The Hub, prostoriju s masivnim, hrastovim stolom, okruženim visokim stolicama i policama s izloženim dijelom KEF-ove aktualne ponude zvučnika. Taj prostor koristi se za sastanke s partnerima, distributerima i pripadnicima medija pa je, stoga, pripremljen za držanje prezentacija, kombinacijom stropnih zvučnika i televizora.

The Hub naziv je središnje prostorije ispod ulične razine. Tu se održavaju okupljanja KEF-ovih partnera i distributera te susreti s pripadnicima medija. Ako netko prostor želi iznajmiti kako bi zadivio svoje potencijalne klijente – moguće je i to

Iz The Huba ulazi se u dvije slušaonice, pri čemu je jedna koncipirana kao dnevni boravak, a druga za "ultimativno iskustvo". U ovoj prvoj, demonstriran nam je tvrtkin novi proizvod, o kojem ćemo više otkriti kad on bude službeno predstavljen, te smo poslušali novu generaciju zvučnika iz linije Q, konkretno, senzacionalni polični Q Concerto Meta, čiji ste opis već imali prilike čitati, te moćni samostojeći Q11 Meta.

Manja slušaonica inscenirana je kao dnevni boravak. Istina, malo tko ima dnevni boravak bez prozora i s akustičkim tretmanom apsolutno svake površine, ali prostor odlično funkcionira za demonstraciju mogućnosti zvučnika iz linija Q i R, koji tu mogu pjevati gotovo bez utjecaja okoline

U drugoj, mnogo većoj slušaonici, nalazi se najbolje što KEF trenutačno može ponuditi – impozantni zvučnici MUON te elaborirani mnogokanalni sustav, koji kombinira mnoštvo tvrtkinih referentnih arhitektonskih zvučnika, ugrađenih u zidove i strop, s ne jednim, ni dva, pa ni tri, već 14 subwoofera – sedam sprijeda, i isto toliko straga. Vjerojatno vas neće iznenaditi da su oba sustava zvučala zaista impresivno. Dvometarski, četverosistemski, lijevano-aluminijski MUON poslušali smo 2018. u Maidstoneu, pa smo za njega bili "pripremljeni", stoga nam je u konačnici najupečatljiviji dojam ostavio sustav sa zvučnicima ugrađenima u zid i 14 subwoofera, na kojem smo napokon čuli koliko glazba može grandiozno zvučati kad je kvalitetno pripremljena za višekanalnu reprodukciju, puštena kroz sustav najviše klase (čija se cijena kreće oko četvrt milijuna eura, hvala na pitanju).

U "ultimativnoj" slušaonici KEF demonstrira najbolje iz svijeta dvokanalnog i mnogokanalnog zvuka. Osobito je impresivan sustav s arhitektonskim zvučnicima i suludih 14 subwoofera

Zateknete li se u centru Londona i poželite li razgledati aktualnu ponudu KEF-ovih zvučnika, pa potencijalno i poslušati neke od njih, vrijedi svratiti do KEF Music Galleryja. KMG otvoren je svakim danom od 10 do 18 h, od utorka do subote. Ako vam nije usput, KEF-ove proizvode također će vam rado demonstrirati Sigma Audio Koncept, KEF-ov hrvatski zastupnik, u svojem zagrebačkom showroomu. Nije toliko velik, ali je naš!