AudioDome: 3D audio kupola koja stvara iluziju stvarnosti

AudioDome, kupolasti niz od čak 91 zvučnika i četiri subwoofera smještenih u specijalno izoliranoj komori, omogućava stvaranje trodimenzionalnih zvučnih pejzaža toliko vjernih da ljudsko uho gotovo ne može razlikovati simulaciju od stvarnosti. Ova tehnologija, predstavljena u časopisu The Journal of the Acoustical Society of America, temelji se na naprednoj ambisoničkoj obradi zvuka, koja razlaže 3D zvučnu scenu u matematičke funkcije i omogućuje preciznu rekonstrukciju smjera, udaljenosti i visine izvora zvuka u prostoru.

Rješenje kanadskih istraživača omogućava slušateljima da urone u trodimenzionalne zvučne slike i otvara nove mogućnosti istraživanja percepcije i virtualne stvarnosti Sonible

Za razliku od klasičnih surround sustava, gdje je zvuk ograničen fizičkim položajem zvučnika, rješenje istraživača Western Universityja u Ontariju koristi takozvani deveti red ambisonike s ukupno 100 kanala. Ambisonika je napredni audio format koji omogućuje snimanje i reprodukciju zvuka u punoj trodimenzionalnoj sferi oko, ali i iznad i ispod slušatelja. Ona se dijeli po "redovima" (order), što označava razinu prostorne preciznosti. Prvi red tako koristi 4 zvučna kanala i omogućuje osnovno 3D pozicioniranje zvuka, a viši redovi koriste sve više kanala za još finiju prostornu razlučivost. Drugi tako koristi devet kanala, a deveti red čak 100 nezavisnih audio kanala za opisivanje zvučnog polja oko slušatelja.

Zvučnik može reproducirati cijelo okolno akustično polje kao da je slušatelj uronjen u stvarni zvučni krajolik Nima Zargarnezhad, Bruno Mesquita, Ewan A. Macpherson, Ingrid Johnsrude

Ipak, ovaj sustav pokazuje i neka ograničenja: pri frekvencijama iznad 4 kHz, što obuhvaća i dio govornog spektra, dolazi do izobličenja prostorne informacije; zvukovi se čuju kao da dolaze s neočekivane visine, a govor poprima karakteristike slične telefonskom prijenosu. Unatoč manama, kažu istraživači, AudioDome je izniman alat za istraživanje načina na koji mozak obrađuje složene zvučne scene i otvara vrata novim primjenama u znanosti, virtualnoj stvarnosti i multimediji.