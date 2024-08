Cambridge Audio predstavio Evo One, zvučnik elegantnog dizajna i vrhunskih performansi

Evo One ističe se svojom minimalističkom retro-estetikom, s detaljima poput furnira od pravog oraha i akustički prozirne zaštitne tkanine koja omogućuje nesmetan prolazak zvuka

Britanski proizvođač audio opreme, Cambridge Audio, predstavio je Evo One, moderan bežični zvučnik koji donosi spoj vrhunskih performansi, svestranosti i elegantnog dizajna.

“Naš je cilj bio pročistiti desetljetnu stručnost u reprodukciji zvuka u jednostavno iskustvo u jednoj kutiji. Evo One postiže sve to i puno više. Estetski, kao i zvučno i funkcionalno, on uistinu obogaćuje svaki prostor i priliku,” priopćio je Matt Dore, glavni tehnički direktor Cambridge Audija

Prema riječima proizvođača, Evo One osmišljen je kako bi korisnicima pružio jedinstveno audio iskustvo iz samo jednog uređaja. Opremljen je s 14 podešenih zvučnika i pojačalom snage 700 W, a sve kako bi ponudio zvuk zahvaljujućim kojem svaki kutak prostorije postaje takozvani „sweet spot“ za slušanje.

Osim toga, Evo One dolazi s naprednim streaming mogućnostima zahvaljujući tehnologiji StreamMagic Gen 4. Korisnici tako mogu jednostavno streamati glazbu putem popularnih servisa poput Spotifya, Tidala, Deezera i drugih, a bežična povezanost dodatno je unaprijeđena podrškom za AirPlay 2, Bluetooth i Google Cast. Žičane opcije povezivanja uključuju HDMI, eARC, optički digitalni ulaz i još mnogo toga.

Evo One je dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.499 eura, a više informacija moguće je saznati ovdje.