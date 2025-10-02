Groov-e Vintage gramofon - retro dizajn s Bluetooth tehnologijom i niskom cijenom

Groov-e je predstavio novi "sve-u-jedan" gramofon u retro stilu kofera. S Bluetooth 5.4 tehnologijom, ugrađenim zvučnicima i pristupačnom cijenom, idealan je za studente i ljubitelje vinila

Bug.hr četvrtak, 2. listopada 2025. u 09:48

Tvrtka Groov-e lansirala je novi gramofon koji spaja vintage estetiku s modernom tehnologijom, a kako piše TechRadar, mogao bi biti idealno rješenje za studentske sobe ili bilo koji prostor gdje su budžet i veličina ključni faktori. Riječ je o "sve-u-jednom" gramofonu s remenskim pogonom koji nudi jednostavnost i šarm prošlih vremena.

Dizajn podsjeća na klasične prijenosne gramofone u obliku kofera, s prozorčićem na poklopcu koji omogućuje da se vidi dio ploče dok svira. Izgledom kao da je stigao iz 1930-ih, ovaj uređaj na prednjoj strani ima samo jedan kontrolni gumb, što dodatno naglašava njegov minimalistički, retro šarm.

Iako izgleda starinski, ovaj gramofon opremljen je modernom Bluetooth 5.4 tehnologijom. To znači da glazbu možete bežično slati na slušalice ili zvučnike, ali i koristiti gramofon kao Bluetooth prijemnik za streaming glazbe s vašeg pametnog telefona, računala ili tableta.

Što se tiče tehničkih specifikacija, Groov-e je bio prilično minimalistički raspoložen u davanju detalja. Ugrađeni stereo zvučnici imaju snagu od 1 W, a tu je 3,5 mm line out izlaz te praktična auto-stop funkcija.

Zanimljivo je da postoje određene nejasnoće oko specifikacija. Dok je Groov-e u priopćenju za medije naveo da gramofon podržava brzine od 33⅓, 45 i 78 okretaja u minuti, na službenim stranicama i kod prodajnih partnera ne spominje se podrška za 78 okretaja. Stoga je najsigurnije pretpostaviti da vaše (pra)stare ploče na 78 okretaja vjerojatno nećete moći slušati. Slična situacija je i s cijenom, koja se ovisno o prodajnom mjestu kreće oko 60-70 eura.

Iako ne možemo jamčiti za kvalitetu zvuka ovog uređaja, popis značajki čini se primjerenim za cjenovni rang. Prilagodljiv je, dovoljno moderan i stiže u pravo vrijeme da impresionirate prijatelje u studentskom domu svojim jedinstvenim vintage stilom.



