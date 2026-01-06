Pametne Lego kockice oživljavaju letjelice i figurice, za interaktivnu igru bez ekrana

Uz očekivane kompanije koje svoje tehnološke inovacije predstavljaju na aktualnom CES-u, svoju je prezentaciju prvi put na tom sajmu održao i Lego, zagazivši dublje u "pametnu" tehnologiju igre

Danski Lego Group je na ovotjednom sajmu potrošačke elektronike (CES) u Las Vegasu službeno predstavio svoj prvi iskorak u "pametno" igranje – Lego Smart Play. Nova je to tehnološka platforma koja, prema njihovim riječima, označava najznačajniju evoluciju sustava igre od uvođenja minifigurica 1978. godine. Inovaciju su predstavili čelnici kompanije, Julia Goldin i Tom Donaldson, istaknuvši da novi sustav omogućava fizičkim Lego kreacijama da po prvi put reagiraju na način na koji se s njima netko igra, zadržavajući pritom fokus na igri bez digitalnih ekrana.

Interakcije uz pomoć senzora

Sustav se temelji na naprednoj tehnologiji integriranoj u elemente koji su u potpunosti kompatibilni s postojećim LEGO sustavom. Srce platforme je Lego Smart Brick, kockica veličine 4x2 opremljena prilagođenim čipom, akcelerometrom, senzorima za svjetlo i zvuk te minijaturnim zvučnikom i svijetlećim diodama. Takva "pametna kockica" prepoznaje pokrete poput okretanja ili kuckanja te u stvarnom vremenu generira odgovarajuće zvukove i svjetlosne efekte, čime oživljava sastavljene modele.

Uz pametnu kockicu, sustav čine i Smart Tag oznake te Smart minifigurice. Pametne oznake služe kao instrukcije za kockicu – ovisno o tome koju oznaku korisnik postavi, kockica "preuzima identitet" objekta, pretvarajući se primjerice u helikopter ili svemirski brod s autentičnim zvukovima motora. Pametne minifigurice, pak, dobivaju jedinstvene osobnosti i mogućnost reakcije, pa likovi kroz zvučne signale mogu pokazati strah, uzbuđenje ili specifično raspoloženje tijekom igre, čineći je interaktivnom i personaliziranom.

Sustav donosi više od dvadeset patentiranih tehnoloških inovacija, uključujući i bežično punjenje pametne kockice. Razvojni tim iz Legovog Creative Play Laba naglasio je da su mogućnosti platforme praktički neograničene jer se putem novih elemenata sustav može stalno nadograđivati novim mini-igrama, tajnim misijama i zvučnim efektima, što osigurava dugovječnost i ponovljivost igre.

Prvo u Star Wars setovima

Prvi setovi koji će koristiti ovu tehnologiju nastali su u suradnji s tvrtkama Disney i Lucasfilm. Kolekcija Lego Star Wars Smart Play uključuje tri seta: Lukeov X-Wing, Darth Vaderov TIE Fighter te set "Throne Room Duel & A-Wing". Ovi modeli omogućuju fanovima da kroz interaktivne funkcije, poput zvukova laserske paljbe i motora, rekreiraju legendarne filmske scene, dok pametne figure Lukea Skywalkera, Darth Vadera i cara Palpatinea reagiraju na okolinu.

Službeno lansiranje Lego Smart Play sustava zakazano je za 1. ožujka 2026. godine na odabranim tržištima. Iz tvrtke navode kako će se platforma nastaviti širiti novim ažuriranjima i tehnologijama, čime se otvara novo poglavlje u povijesti danskog proizvođača igračaka, spajajući klasično slaganje kockica s modernom responzivnom tehnologijom.