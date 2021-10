Cruise i Waymo na putu komercijalne usluge robotaksija u Kaliforniji

Dvije tvrtke koje su daleko ispred svih ostalih u svijetu u autonomnoj vožnji, američki Cruise i Waymo koji godinama testiraju sigurnost i stvarne mogućnosti autonomnog robotaksija u Kaliforniji, na putu su da uskoro dobiju dozvolu za komercijalnu uslugu u i oko San Francisca.

Waymo je dozvolu svoja prva testiranja autonomnih vozila na kalifornijskim cestama s pričuvnim sigurnosnim vozačem dobio još 2014. kada su testovi na otvorenom i započeli, da bi 2018., četiri godine kasnije, dobio dozvolu i za vožnju bez sigurnosnog vozača u vozilima.

Cruise, koji je nešto kasnije krenuo, prve testove na kalifornijskim cestama sa pričuvnim sigurnosnim vozačem započeo je 2015., da bi dozvolu da nastavi testiranje bez vozača dobio 2020.

Obje tvrtke sada su od kalifornijske Uprave za motorna vozila (DMV – Department of Motor Vehicles) dobile dozvole i da započnu s komercijalnim radom usluge robotaksija. Cruise tako ima dozvolu za komercijalnu uslugu na ograničenom području San Francisca i to u vremenu od 22 do 6 sati ujutro i maksimalnom brzinom od 50 km/h (30 milja na sat) u uvjetima dobre vidljivosti do uvjeta lagane kiše i lagane magle, dok je Waymo dobio dozvolu da radi na većem području okruga San Francisca i San Mateo u istim vremenskim uvjetima.

Kako Waymo može usluge pružati na većim udaljenostima i među okruzima te će za to koristiti autoput, maksimalna dozvoljena brzina za njih je 105 km/h, tamo gdje je dozvoljena.

Da bi komercijalna usluga robotaksija u San Franciscu i San Mateu postala i stvarno dostupna korisnicima, potrebno je još da svoju dozvolu da kalifornijska Komisija za komunalne djelatnosti (California Publici Utilities Commission).