Cuprin "gradski buntovnik" i još dva SUV-a: ambiciozni planovi španjolske marke

Automobilska marka Cupra, nepogrešivog španjolskog karaktera i orijentirana prema mlađim kupcima, prije četiri je godine započela svoj samostalni tržišni život, izdvajanjem iz okrilja Seata. Redefinirali su svoj stil, stvorili drugačiju osobnost i izgradili brand, a da su u tome uspjeli svjedoči podatak o preko 100 tisuća prodanih Formentora, kao i činjenica da su kupci Cupre u prosjeku i do 15 godina mlađi nego kod glavnih konkurenata. K tome, prihodi kompanije porasli su u tom razdoblju sa 430 milijuna eura 2018., na čak 2,2 milijarde eura prošle godine. Ove godine, pak, namjeravaju udvostručiti svoju prodaju, promet i globalnu mrežu distributera.

Sve ovo čuli smo prilikom predstavljanja budućnosti ove marke, koje je španjolska kompanija (dio Volkswagen Grupe) organizirala na vrlo atraktivnoj lokaciji – na povijesnom ovalnom autodromu Terramar, jednoj od prvih trkaćih staza ikada izgrađenih u svijetu.

Autódromo de Sitges-Terramar

Domaćini iz Cupre na predstavljanje novih modela i najavu svoje elektrificirane budućnosti, pod nazivom "Unstoppable Impulse" pozvali su nekoliko stotina novinara, a bili su tamo i predstavnici obitelji Piech, kao i čelni ljudi VW koncerna. Ono što smo vidjeli jest vrlo zanimljiv plan marke: zakoračiti u novo doba s tri nova, elektrificirana modela, unaprijediti postojeće modele te imati u portfelju čak 7 novih vozila. "Srednjoročni cilj nam je isporučivati 500.000 vozila godišnje te učiniti sljedeći korak međunarodnim širenjem na nova tržišta i prodiranjem u nove segmente", rekao je Wayne Griffiths, generalni direktor Cupre.

Wayne Griffiths predstavlja, slijeva nadesno: Tavascan, UrbanRebel, Terramar Cupra

CUPRA Terramar

Prvo vozilo koje smo imali prilike upoznati, doduše tek kao razvojni prototip, bio je Terramar. Sportski je to SUV dinamičnih linija, koji će na tržište stići 2024. godine. Oblikom i veličinom smješta se u trenutačno najbrže rastući tržišni segment, a kao dodatnu prednost kompanija ističe elektrifikaciju. Terramar će, naime, dolaziti s "običnim" motorom s unutarnjim izgaranjem, ali i kao plug-in hibrid s dosegom od oko 100 kilometara isključivo na struju. Proizvodit će se u Mađarskoj, u tvornici Györ marke Audi.

CUPRA Tavascan

Drugi prikazani model bio je Tavascan, SUV-coupé, gotovo identičan konceptu Tavascan Extreme E, prikazanome lani. Ovdje je riječ o još dinamičnijem i atraktivnijem modelu, koji će na tržište stići također 2024. godine, a bit će potpuno elektrificiran. Više detalja o njemu ipak će biti poznato naknadno.

Sedam modela na jednoj pozornici

CUPRA UrbanRebel

Ono čime se u Cupri posebno ponose, jest novi UrbanRebel, jedini model koji smo mogli i izbliza upoznati. Svojevrsni je to nasljednik modela Born, ali u potpuno električnoj i redizajniranoj izvedbi. "Gradski buntovnik" bit će vrlo privlačan mlađoj publici, temelji se na platformi MEB Volkswagen koncerna, a bit će izrađen velikim dijelom od recikliranih i organskih materijala, pa čak i tehnikama 3D ispisa. U skladu s tehnološki naprednim imageom ovog modela, i njegovu smo najavu mogli iskusiti u metaverzumu. Tehnologija virtualne stvarnosti omogućila nam je da se njime "provozamo" tri godine prije nego ćemo to moći učiniti u pravoj stvarnosti.

UrbanRebel (2025)

Kad je riječ o dizajnu vozila, zaista atraktivne linije njegove vanjštine naglašavat će dinamiku i brzinu, dok će i kabina biti izvedena futiristički. Pod haubom, ovaj će gradski automobil pogoniti elektromotor snage čak 226 KS, s baterijom dovoljnom za do 440 kilometara vožnje, ali i nešto ipak "pitomijim" ubrzanjem, koje će od 0 do 100 km/h mjeriti 6,9 sekundi.

"UrbanRebel marki Cupra predstavlja puno više od samog vozila. To je model koji će demokratizirati urbanu električnu mobilnost. On je emotivan, seksi i zabavan za vožnju, no istovremeno je pristupačan", naglašava Griffiths te nadodaje kako će upravo ovaj model biti okosnica Cuprine vizije budućnosti. "Ona neće biti laka, sasvim sigurno će biti izazovna, ali ono što vam mogu obećati jest da sigurno neće biti – dosadna", zaključio je.

Galerija: Cupra UrbanRebel

Cupra UrbanRebel će se na tržištu pojaviti tijekom 2025. godine, a proizvodit će se u španjolskom Martorellu.

Povrh ova tri modela, na pozornici su prikazana još četiri, iako tek u ranoj fazi razvoja. Oni su novi Leon i Leon SP, novi Formentor te osvježeni Born – pa smo tako, što je prava rijetkost, na istom predstavljanju mogli vidjeti kompletnu gamu ovog proizvođača, godinama unaprijed.