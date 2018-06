Jaguar I-Pace, prvi pravi električni SUV

U Jaguaru nisu sakrivali namjeru da stvore električno vozilo s terenskim sposobnostima, ali prvi testni primjerci namijenjeni razvoju tehnologije nisu izgledali kao I-Pace. Da u Jaguar Land Rover korporaciji raspolažu potrebnim znanjem moglo se vidjeti iz prekrasnog električnog E-Type Jaguara restauriranog i prerađenog u tvorničkom odjelu za klasična vozila. Napose, iz Jaguara je stigla najava da će do 2020. godine svaki od njihovih modela u ponudi biti dostupan i u posve električnoj izvedbi. Sve ovo na stranu, budućnost je jedno, a Jaguar I-Pace je stvarnost u što su se mogli uvjeriti predstavnici specijaliziranih medija na nedavnom predstavljanju u Portugalu.

Pogledamo li (suhoparne) podatke koji u svijetu osobnog prijevoza ipak nešto znače, Jaguar I-Pace je električni, baterijski SUV sposoban prevoziti pet osoba na deklariranu udaljenost od 480km. Za skladištenje potrebne energije tu je povelika baterija u podu vozila kapaciteta 90 kWh, a ona napaja dva elektromotora, po jedan kolociran s prednjom i jedan sa stražnjom osovinom ukupne snage 400 električnih konja. Kako je uobičajeno, vrijednost najvećeg zakretnog momenta kod električnog pogona nadmašuje snagu, a u ovom vozilu je raspoloživo 696 Nm. I opet, već smo naviknuli da električni motori pogone kotače bez posredovanja mjenjačke kutije pa je to i ovdje slučaj, a proizvođač navodi da spomenuti motori rade u rasponu od nula do 12.000 okretaja u minuti. Opisana pogonska grupa sposobna je ovaj 2.208kg težak (prazan) SUV dugačak preko četiri i pol metara ubrzati od nula do 100 km/h za 4,8 sekundi te doseći krajnju brzinu od 200 km/h.

Zavisno od paketa opreme, a dostupna su tri: S, SE te HSE, ovaj Jaguar nudi više ili manje opreme uz još nekoliko stranica toga što kupac može naručiti kao dodatnu opremu na svom primjerku. U ponudi su adaptivni tempomat, kamere za prikaz vozila u krugu od 360 stupnjeva, aktivni zračni ovjes, pomoć pri parkiranju, napredna prednja LED svjetla, dva ekrana osjetljiva na dodir (5 i 10") te još štošta o čemu se možete informirati na stranicama proizvođača.

Nakon što smo popratili što kolege govore o prvom pravom baterijskom električnom SUV-u, ponovno se nameće zaključak kako Tesla zapravo ne vlada scenom električnih vozila jer svoju dominaciju ponovno dokazuje jedan tradicionalni proizvođač. U ovom slučaju je to Jaguar koji je bez previše pompe tržištu ponudio sposoban i kompletan proizvod koji će bez sumnje privući brojne kupce kojima ne smeta cijena od 70.000 dolara u SAD.