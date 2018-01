Nissan predstavio Električni ekosustav koji prikazuje budućnost vožnje

Na španjolskom otoku Tenerife održana je prezentacija „Nissanovo iskustvo električnog ekosustava”, koja pokazuje predanost marke Nissan inteligentnoj mobilnosti kojom se želi promijeniti način na koji ljudi voze automobile, ali i više od toga: cilj je promijeniti način na koji živimo te stvoriti uzbudljiviju i održivu budućnost.

U sklopu prezentacije bilo je moguće isprobati i novi Nissanov LEAF, najprodavanije 100% električno vozilo na svijetu, kao i poboljšani e-NV200 koji korisnicima omogućuje dodatnih 100 km dometa zahvaljujući novoj bateriji kapaciteta 40 kWh.

Oba vozila su 100 % električna, bez emisija te omogućuju Nissanu da ispuni svoj cilj o smanjenju razine CO2 u svijetu

Philippe Saillard, viši potpredsjednik, Odjel za prodaju i marketing, Nissan Europa, komentirao je: "Nissan je prije gotovo deset godina pokrenuo revoluciju električnih vozila. U tom smo razdoblju prodali više električnih vozila nego bilo koji drugi proizvođač na svijetu. No to je tek početak. Naša nas misija vodi dalje od automobila te pomoću naših vozila i ulaganja u infrastrukturu i energetske usluge mijenjamo način na koji živimo. Sve je to dio električnog ekosustava i našom ćemo vizijom Nissanove inteligentne mobilnosti iz temelja promijeniti industriju i moderan život kakav poznajemo."

Novi Nissan LEAF

Glavnu ulogu u Nissanovom iskustvu električnog ekosustava ima novi Nissan LEAF – simbol Nissanove inteligentne mobilnosti. Najprodavanije električno vozilo na svijetu ima domet od 378 km prema normi NEDC. Novi Nissanov LEAF također je prvi automobil homologiran prema normi WLTP. Sada može prijeći 270 km u mješovitoj vožnji (grad i autocesta) i 415 km u gradskim uvjetima sa samo jednim punjenjem.

Tehnologija e-Pedal omogućuje vozačima da s lakoćom ubrzaju i koče koristeći samo jednu papučicu pri čemu stalno obnavljaju energiju. Pritiskom na gumb, ProPILOT Park potpuno samostalno parkira automobil. Novi LEAF već je sada ostvario velik uspjeh s više od 12.000 dosad primljenih narudžbi, iako ne stiže u europske prodajne salone prije rane veljače 2018.

Nissanov 100% električni kombi e-NV200

Još jedan novi proizvod u sklopu Nissanovog iskustva električnog ekosustava je unaprijeđeni Nissan e-NV200 koji je sada opremljen novom baterijom kapaciteta 40 kWh. Sada ima domet do 280 km prema normi NEDC* - 60 % više nego prethodna generacija – s nepromijenjenim teretnim prostorom i bezstupanjskim mjenjačem. Unaprijeđeni e-NV200 prešao je 301 km u gradskoj vožnji i 200 km u mješovitom ciklusu prema normi WLTP.

Prodaja modela e-NV200 s baterijom kapaciteta 40 kWh započet će u odabranim europskim državama u siječnju 2018., a prve isporuke kupcima očekuju se u proljeće 2018.

Infrastruktura za električna vozila

Na prezentaciji Futures 3.0, Nissan je najavio svoj plan prema kojem u sljedećih 18 mjeseci želi proširiti postojeću mrežu javnih punionica za 20%. Radeći u skladu s normom za brzo punjenje električnih vozila CHAdeMO, Nissan je već pomogao izgraditi najopsežniju mrežu za punjenje s više od 4700 izgrađenih brzih punjača širom regije.

Tvrtka surađuje s vodećim partnerima, vlasnicima poduzeća i lokalnim upravama diljem Europe kako bi osiguralo da je budući razvoj usredotočen na pružanje maksimalne pogodnosti vozačima. Nove stanice za punjenje nalazit će se na autocestama i u najvećim europskim gradovima. Nissan sudjeluje u 11 paneuropskih projekata kojima se žele razviti mreže brzog punjenja (više informacija u dodatku).

"Besplatna" energija za vozače električnih vozila

Nissan je na prezentaciji Futures 3.0 ponovio i svoju odvažnu misiju da kupcima ponudi besplatnu energiju za njihova električna vozila.

Nissan je testirao ovaj revolucionaran način vožnje tijekom protekle godine u Danskoj. Kako je vrijeme prolazilo, ta se ponuda proširila na sve kupce voznih parkova diljem zemlje. Koristeći dvosmjerno punjenje, kupci mogu povući energiju iz mreže kako bi pokrenuli svoj automobil ili kombi te mogu "prodati" energiju natrag mreži koju onda koriste ostali. To znači da jednom kad je poduzeće platilo nominalni iznos za ugradnju punjača V2G, ne postoje više troškovi energije ni goriva, samo besplatna energija za električno vozilo.