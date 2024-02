Top 10 najjeftinijih električnih automobila u Hrvatskoj - Električna vozila i poticaji

Vjerovali ili ne, ove godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pušta novu rundu poticaja. Najavljeni su za kraj prvog kvartala. Naravno, riječ je o poticajima za energetski učinkovita vozila, i to uz program Vozimo EKOnomično. Za tu namjenu Fond je osigurao iznos od 15 milijuna eura. Uzmemo li u obzir činjenicu kako je posljednji put, a to je bilo tijekom 2022. godine, za tu namjenu bilo osigurano 13,7 milijuna eura (tada 103,3 milijuna kuna), riječ je o dosad najvećem planiranom budžetu za tu namjenu. Bitna je razlika i to što je sada riječ o poticajima samo za fizičke osobe, privatne kupce. U planu je, navodno, i drugi val poticaja, koji bi bio namijenjen za gospodarske subjekte, dakako, uz za to predviđen budžet. Navodno taj dio još uvijek nije u potpunosti definiran, pa se tako pojavljuje i jedna od teza kako bi tvrtkama mogao poticaj biti otpis dijela PDV-a. No, o tom – potom.