Ulicama San Francisca prometovat će Cruiseov autonomni automobil bez sigurnosnog vozača

Nakon što je Waymo (u vlasništvu Alphabeta) u Phoenixu ponudio uslugu prijevoza putnika svojim autonomnim vozilima, Cruise je objavio informaciju kako i oni uskoro kreću s testiranjem autonomnih vozila u realnim uvjetima – bez sigurnosnog vozača za volanom. Naime, i do sada su autonomnim vozilima upravljala računala, ali su se iz sigurnosnih razloga u njima nalazili i vozači kako bi mogli na vrijeme reagirati na nepredviđene situacije koje vozilo možda i nije prepoznalo kao problem zbog čega bi umjesto da se zaustavi nastavilo vožnju i tako možebitno prouzročilo nesreću.

No, kad-tad autonomna vozila da bi to ona uistinu i bila morat će na cestu samostalno, bez sigurnosnog vozača kako bi se u realnim uvjetima moglo testirati njihove mogućnosti. Na ulicama San Francisca do kraja ove godine prometovat će pet autonomnih vozila tvrtke Cruise (odjel autonomnih vozila unutar tvrtke General Motors). San Francisco se zbog svojih brdovitih, zavojitih i prometom zakrčenih cesta čini idealnim za takav jedan test.

Prema pisanju Ars Technice, iz Cruisea su izvijestili kako su u prošli četvrtak od kalifornijskog Odjela za motorna vozila dobili dozvolu za početak testiranja. Kako smo naveli, u testiranju će sudjelovati pet modificiranih Chevy Bolt automobila. Kako ne bi preplašili susjede tvrtka je odlučila područje testiranja ograničiti na jedan kvart, ali ne i koji. Također iz istog razloga autonomna vozila bez vozača uvodit će u promet postupno. DMV dozvola propisuje da vozila moraju voziti brzinom manjom od 30 milja na sat (manjom od 50 km/h) te da ne smiju voziti po jakoj magli ili kiši.

Izvršni direktor Cruisea, Dan Ammann, otkrio je kako su do sada njihova autonomna vozila prešla više od 3,2 milijuna kilometara te kako smatra da su se godine krvi, znoja i suza isplatili. Glavni tehnički direktor, Kyle Vogt, smatra kako je dozvola koju su dobili od kalifornijskog Odjela za motorna vozila znak kako tvrtke poput Cruisea „prešle razvojnu fazu tehnologije“.

Točnog datuma kada će pet autonomnih Chevyja krenuti samostalno na ulice San Francisca za sada nema, no zna se okvirni termin – do kraja ove godine. Inače, većina od više od 60 tvrtki s DMV dozvolama za testiranje autonomnih vozila u Kaliforniji mora imati barem jednog sigurnosnog vozača unutar vozila, a tek njih pet niti jednog. Od prošlog četvrtka na ovaj mini popis upisao se Cruise, a od prije na njemu se nalaze tvrtke Waymo (Alphabet), Zoox (Amazon), Nuro i AutoX. No unatoč tomu niti jedna od njih kao testni poligon za svoja autonomna vozila nije odabrala neko užurbano područje poput San Francisca.