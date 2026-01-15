"Vozili smo" autonomnu Teslu Zagrebom

Naš Dragan Petric jučer je u Zagrebu sjeo u Teslu Model 3 i – pustio volan. Auto ga je, poput savršenog vozača koji ne psuje ni ne gasi žmigavac prerano, sam odvezao od točke A do B. Iako autonomna vožnja u Hrvatskoj još visi u pravnom limbu, Tesla ima dozvolu za testiranje, uz uvjet da netko sjedi za volanom „za svaki slučaj”. Slučaj se, naravno, nije dogodio.

Petric kaže da se osjećao sigurno – auto koči, ubrzava i skreće kao da ga vozi njegov klon. Ipak, na obilaznici je išao 20 km/h sporije od dopuštenog, vjerojatno zato što Teslin algoritam ima više poštovanja prema prometnim propisima nego prosječni Hrvat. Vožnju možeš ubrzati, ali s rizikom da se pretvoriš u superpasivnog suvozača vlastitog auta. I tu je kvaka: tehnologija je briljantna, ali ubitačno dosadna.

Autonomna vožnja oduzima sve ono što vozače čini živima – osjećaj kontrole, adrenalin i onu tihu svađu s automobilom kad propustiš zeleni val. Za nove generacije to će biti normalno: bit će im draže da auto misli umjesto njih. No, priznajmo – vožnja s bakom koja proklinje gužvu i traži parking daleko je zabavnija od savršeno tihe Tesle koja nikad ne griješi. Video i komentar možete pogledati ovdje.