Atrakcija u Sisku - zrakoplov proletio ispod mosta u središtu grada

U sjećanje na događaj otvaranja Starog mosta na rijeci Kupi u Sisku i prelet ispod mosta pilota Zlatka Šintića, koji se dogodio prije 86 godina, Aeroklub Sisak organizirao je ove subote poseban spektakl. U okviru svojeg već tradicionalnog programa Airshow Kupa, jedinog aeromitinga u Hrvatskoj koji se održava u središtu nekog grada, organizirali su prelet aviona ispod sisačkog Starog mosta na Kupi.

Riječ je o avionu Evektor Eurostar EV97 koji je proletio ispod jednog od lukova zidanog mosta, inače simbola Siska, otvorenoga 6. svibnja 1934. godine. Mnogobrojni posjetitelji su, osim ovog preleta, imali prilike vidjeti letove nekoliko letjelica, uključujući one akrobatske, no svakako je najatraktivniji prizor bio upravo let na niskoj visini iznad Kupe s prolaskom ispod mosta. Taj je događaj u planu već godinama, a ovo je prvi puta da je Aeroklub Sisak uspio organizirati ga i za to dobiti odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Okupljeno mnoštvo posjetitelja svjedočilo je rijetkom prizoru

Ovom smo prigodom, netom prije leta, porazgovarali s pilotom iz Aerokluba Dubrava iz Zvekovca, Josipom Lackovićem, koji je bio glavni akter ovog spektakla.

Svojim zrakoplovom uputit ćete se uskoro na spektakularan let ispod mosta. Koliko je to izazovno za pilota?

Da je to sigurnosni izazov, ne bih to niti pokušavao. Jednostavno nisam takav čovjek, kod mene sve mora biti apsolutno sigurno i "po špagi". Takvi su i u Agenciji, pa smo proteklih mjeseci zajedno prošli opsežne pripreme. Obavili smo detaljno mjerenje cijelog mosta, proučili vodostaj Kupe, prikupili opsežnu dokumentaciju i sve pripremili kako nikakvog rizika ne bi bilo. Obavili smo bezbroj treninga na mojem domaćem aerodromu Zvekovac, preleta između zastavica na pisti postavljenih na potrebnu širinu, mjerili visinu leta, odradili mnoge simulacije i testove. Sve potrebne pripreme su obavljene kako bi prelet bio sasvim siguran.

Pretpostavljam stoga da vam ovo nije prvi ovakav "specijalni" let.

Inače sam pilot s privatnom licencom (PPL), a bavim se natjecateljskim preciznim slijetanjem već preko 20 godina. U toj disciplini imam mnoštvo osvojenih 1. mjesta, za koje je potrebno sletjeti precizno do u centimetar. Onima kojima se razumiju u avijaciju nešto će značiti i podatak da na istom ovom avionu imam oko 1.500 sati naleta.

Recite nam neke osnovne podatke o vašem avionu i specifičnostima ovog preleta.

Pilot Josip Lacković

Avion je, dakle, lagani sportski model, Evektor Eurostar EV97, s Rotaxovim motorom snage 100 KS. Raspon krila mu je manji od 10 metara. S obzirom na to da je luk mosta raspona oko 32 metra, imamo više nego dovoljno mjesta za siguran prolazak. Letjet ću na visini od 4 metra iznad Kupe (čiji je vodostaj danas nešto viši nego jučer na treningu). To će mi ostaviti preko 12 metara prostora do gornjeg dijela mosta. Rizika, dakle, nema. Letjet ću brzinom od oko 160 km/h.

Pohvalio bih ovim putem i organizatore, ekipu iz Aerokluba Sisak i sve uključene u ovaj projekt. Tu su oni kojima je to posao, poput policije, vatrogasaca i hitne pomoći koji će biti na dužnosti. No, u organizaciji Airshowa sudjeluju i Lučka uprava koja mora obustaviti plovidbu rijekom, potrebno je zatvoriti i promet mostom, a tu su i volonteri GSS-a, ronioci i brojni volonteri koji sve to rade za svoj grad. Impresivna organizacija, na svjetskoj razini, koja može biti uzor svima. Osigurali su u pogledu mjera sigurnosti i više nego što je potrebno za dobar show.

Potrebna posebna dozvola

Kako se radi o preletu ispod mosta, odnosno letu ispod minimalne sigurne visine, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) je utvrdila spremnost pilota za prelet ispod mosta kao i spremnost svih drugih sudionika na osiguranju i provedbi programa. Potom je izdala i posebno Odobrenje za prelet ispod mosta/let ispod minimalne sigurne visine.

"Ovaj primjer pokazuje kako se suradnjom i partnerskim odnosom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i organizatora ovakvih i sličnih događanja, uz kvalitetno planiranje i analizu faktora rizika, u konačnici postižu ciljevi na obostrano zadovoljstvo. S jedne strane, manifestacija postaje privlačnija i atraktivnija za posjetitelje dok je s druge strane sigurnost i dalje prioritet broj 1, a rizici svedeni na najmanju moguću mjeru", poručili su iz HACZ.