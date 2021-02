Kako postati pilot sportsko rekreativnog zrakoplova u Hrvatskoj?

Avijacija je nekima tek zanimacija, drugima posao, a nekima i – hobi. Naravno, radi se o prilično skupom hobiju, ali ne i nedostižnom. Polovni se sportsko rekreativni zrakoplovi danas mogu nabaviti po cijenama usporedivima s cijenama rabljenih automobila, iako im je održavanje i licenciranje nešto skuplje. Međutim, učlanite li se u neki od domaćih avijatičarskih klubova moći ćete, ovisno o klubu, koristiti i njihove letjelice pa nije nužno posjedovati vlastitu. Ono što svakako morate imati jest – pilotska dozvola.

Sportsko rekreativnim zrakoplovom u Hrvatskoj smije upravljati samo pilot koji posjeduje službenu dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova. Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje dozvole kandidat mora biti star najmanje 16 godina, s time da edukaciji može pristupiti i ranije, pa prije prvog samostalnog leta učenik mora biti star najmanje 15 godina.

Potrebno je znati da je za polaganje ispita, izdavanje dozvola i sva druga administrativna i regularna pitanja u slučaju sportsko rekreativnih zrakoplova nadležna Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ). Na njihovim stranicama moguće je pronaći gotovo sve potrebne informacije želite li postati rekreativnim pilotom, padobrancem ili zmajarem.

Klasifikacija sportsko rekreativnih zrakoplova Sportsko rekreativni zrakoplovi dijele se na sljedeće klase, kako ih definira Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova: Klasa I – avioni kojima se upravlja ponajprije aerodinamičkim komandnim površinama (zrakoplovi klasičnog oblika); Klasa II – avioni kojima se ponajprije upravlja promjenom težišta (motorni zmajevi); Klasa III – žiroplani (žirokopteri); Klasa IV – helikopteri.

Odakle krenuti?

Nakon odabira tipa zrakoplova kojim želimo upravljati, možemo prionuti i traženju aerokluba kod kojeg ćemo proći edukaciju – taj dio, naime, ne obavlja se u Agenciji. Popis organizacija trenutačno ovlaštenih za osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova nalazi se na ovom mjestu. U Hrvatskoj je za osposobljavanje za Klasu I sada ovlašteno tek pet klubova: Zrakoplovni klub Bjelovar, SHAFT d.o.o. iz Osijeka, Aeroklub Osijek, Aeroklub Vrsar te Zrakoplovni klub Vrabac iz Vinkovaca.

Svaki od njih na raspolaganju mora imati i neki od sportsko rekreativnih aerodroma, ovlaštene predavače teoretskog dijela te instruktore letenja. Edukacije se organiziraju u dogovoru s klubovima, a o njima ovise i cijene tečajeva te korištenja zrakoplova za odrađivanje potrebnih sati naleta. Više o cijenama cijelog procesa ishođenja dozvole donosimo na kraju teksta.

Teorijsko osposobljavanje

Jednom kada ste odabrali klub koji vam je najprihvatljiviji po lokaciji, cijeni ili terminima osposobljavanja, kod njih ćete dobiti potrebnu literaturu, odslušati 52 sata teorijskih predavanja i 8 sati primijenjene teorije te naposljetku odraditi probno testiranje prije prijave službenog ispita u HACZ.

U teoretskom dijelu ispita potrebno je položiti dva seta predmeta. Prvo, tu su opći predmeti, jednaki za sve klase sportsko rekreativnih zrakoplova: zrakoplovni propisi i postupci vezani uz kontrolu zračne plovidbe (ATC), ljudske sposobnosti i ograničenja, meteorologija, radiotelefonska komunikacija, navigacija. Osim toga, polaganje sa sobom nosi i skup predmeta specifično prilagođenih za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova. Oni su teorija letenja (aerodinamika i mehanika leta), operativni postupci pri letenju sportsko rekreativnim zrakoplovom, planiranje leta i performanse, i poznavanje sportsko rekreativnog zrakoplova – konstrukcije i sustavi, oprema za slučaj opasnosti. Već po nazivima je jasno zašto se ovaj dio ispita razlikuje za svaki tip zrakoplova.

Ništa bez teoretskog znanja

Teorijski se ispiti polažu pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, koja ih organizira tri do četiri puta na godinu. Kompletne silabuse za svaki program osposobljavanja, kao i ispitne rokove za aktualnu godinu, moguće je pronaći na stranicama Agencije. Ispiti se polažu u pisanom obliku, pitanja dolaze s višestrukim ponuđenim odgovorima, a za uspješan prolazak potrebno je imati najmanje 75% točnih odgovora u svakom predmetu. Moguće je, dakle, proći neke od predmeta a neke pasti – u tom slučaju na sljedećem roku polažete samo predmete koje prvi puta niste savladali. Svaki rok i modul se, dakako, plaća posebno.

Prije početka praktične obuke i prvih trenažnih letova kandidati će morati pribaviti i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, odnosno proći liječnički pregled. On uključuje analizu krvi i urina, procjenu općeg psihofizičkog stanja, kao i provjeru sluha i vida – pregled je nešto zahtjevniji nego onaj za vozački ispit za automobil, ali daleko jednostavniji od onoga koji se traži za komercijalne pilote.

Trenažni letovi

Kada ste savladali teoriju, s klubom i instruktorom ćete dogovoriti početak praktičnog osposobljavanja. Ono se sastoji od ukupno 30 sati osposobljavanja u letu za Klasu I (17 sati za Klasu II). To uključuje provjeru teorijskih znanja i primjenu istoga u praksi i najmanje 10 sati leta pod nadzorom nastavnika u zraku, nakon čega će on procijeniti kada ste spremni za samostalan let. Prvi samostalan let se u žargonu naziva laširanje, a nakon njega friški piloti prolaze i neformalnu inicijaciju među starijim kolegama (o čemu ipak nećemo detaljno).

Potom slijedi najmanje 6 sati samostalnog naleta pod nadzorom nastavnika s tla, a ukupno je potrebno odraditi 60 letova u ukupno 30 sati naleta. Treninzi će se sastojati od polijetanja, slijetanja, izvođenja školskih krugova oko piste, letenja u zoni, imitacije slijetanja u slučaju nužde, navigacijskog letenja i uvježbavanja svih dijelova i režima leta primjerenih tipu i modelu zrakoplova.

Dozvola za upravljanje

Nakon što odradite potrebne sate naleta i instruktor procijeni da ste za to spremni, možete pristupiti provjeri osposobljenosti koju će obaviti ovlašteni ispitivač. Ona će se sastojati od provjere znanja, samostalnog leta i ponavljanja najčešćih dijelova leta koje ste u prethodnim tjednima ili mjesecima vježbali.

Na ovakvim avionima mogli biste letjeti

Kako biste postali vlasnikom dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova, potrebno je, dakle, imati položen teorijski dio ispita, odraditi potreban fond sati naleta i samostalnog leta, položiti ispit pred ispitivačem te imati valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti. Sve to, imate li sreće s tajmingom ispita, vremenskim prilikama za letenje i općenito organizacijom, možete obaviti unutar nekoliko mjeseci, no za očekivati je da proces neće trajati kraće od pola godine, ili češće – jednu do dvije sezone pogodne za letenje.

Dozvola pilota sportsko rekreativnog zrakoplova izdaje se bez ograničenja roka valjanosti. Međutim, vlasnik dozvole ne smije je "zapustiti", odnosno mora periodički odrađivati letove što se dokazuje važećom i pravilno ispunjenom knjižicom letenja. U svakom trenutku, da bi dozvola bila valjana, pilot mora u zadnja 24 mjeseca imati ostvaren ukupan nalet od 10 sati i 20 letova. U slučaju da to ne ostvari, morat će ponovno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem (a prije toga čak i odraditi tri sata pod nadzorom nastavnika letenja u zrakoplovu, ako je od zadnjeg leta prošlo više od tri godine).

Uz to, svake potrebno je povremeno proći isti onaj liječnički pregled, odnosno imati svjež certifikat o zdravstvenoj sposobnosti za pilotiranje. To pilote mlađe od 40 godina moraju obaviti najmanje svakih 5 godina, a one stariji svake 2 godine.

Da rezimiramo, koliko to sve košta?

Ukupni trošak osposobljavanja za pilota sportsko rekreativnog zrakoplova Klase I iznosi od 20.000 do 28.000 kuna (ovisno o klubu). Dio toga platit ćete Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo – kod njih teorijski ispit košta 150 kuna po predmetu, a izdavanje dozvole 300 kuna. Dio će ići i poliklinici u kojoj ćete obaviti liječnički pregled (500-600 kuna), dok će najveći dio cijene naplatiti aeroklub kod kojeg ćete pohađati teoretsku i praktičnu edukaciju. Napomenimo i da članovi aeroklubova obično dobivaju popuste na cijene edukacije i sate leta, pa je moguće ponešto uštedjeti ako se učlanite u klub koji vas educira, ili u njima prijateljski aeroklub bliži vašem mjestu stanovanja.

Dovršite li uspješno ovaj cijeli proces i domognete se pilotske dozvole, bit ćete dijelom probranog društva. Naime, prema službenim podacima za protekle tri godine, manje od deset kandidata svake godine pristupi ispitima u HACZ-u s namjerom da postanu sportsko rekreativni piloti zrakoplova Klase I.