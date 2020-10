F-16 Falcon Block 70 - SAD: Kad ti dođe Uncle Sam

Prije par godina neke su domaće novine objavile da kupujemo "toksične" avione jer F-16 "za gorivo koristi hidrazin!".

U stvarnosti, F-16 za pogon koristi mlazno gorivo, visokorafinirani kerozin koji se i obično koristi za mlazne motore i koji nosi oznaku JP5 ili Jet A, i to podosta tona takvog goriva, ovisno o konfiguraciji.

Međutim, istina je da koristi i hidrazin (diamin, diazin), izuzetno toksičnu tekućinu, ali kao gorivo za EPU - emergency power unit. Radi se o uređaju koji je u osnovi plinska turbina koja pokreće generator. U slučaju opasnosti kada se izgubi hidraulika ili napajanje električnom strujom, pokreće se EPU i to korištenjem hidrazina kao goriva. Hidrazin u odnosu na benzin ili kerozin ima tu prednost da je zapravo samozapaljiv pa mu nije potreban vanjski izvor topline ili sustav paljenja koji bi dodatno otežao avion.

U slučaju F-16, na iridijskom katalizatoru se pokreće egzotermna reakcija hidrazina koji se praktički trenutno pali i zagrijava do 1600 stupnjeva. Kako je s njim pomiješano i 25% obične vode, vodena para koja se stvara daje dodatni volumen plinovima nastalim oksidacijom hidrazina koji pokreću EPU turbinu. Ukupno 25 litara hidrazina koliko nosi F-16 može se koristiti za 10-15 minuta pokretanja EPU-a, što bi trebalo biti dovoljno pilotu da nađe mjesto za prisilno sletanje. Produkt izgaranja hidrazina je netoksičan.

Kod hidrazina može doći do nesreća prilikom pretakanja, ili se u slučaju havarije F-16 može onečistiti područje na kojem je pao, ali ne radi se o velikim količinama poput pogonskog goriva niti je stvarna opasnost za ikoga, pa čak i zemaljsku posadu koja njime rukuje, nešto posebno velika.