Globalni komercijalni zračni promet pao preko 7%

Tijekom ožujka zabilježeno je 7,2% manje letova nego u istom razdoblju prošle godine, a uskoro se očekuje i još veći pad zbog zatvaranja mnogih granica. Mnogima bi to moglo značiti propast

Globalna pandemija koronavirusa dovela je do toga da ljudi značajno manje putuju, a države zatvaraju granice – pa je kao kolateralna žrtva velik udarac dobila i komercijalna avijacija. Prema podacima servisa FlightRadar24, tijekom prve polovice ožujka u svijetu je zabilježeno 7,2% manje letova nego u istom razdoblju prošle godine, a očekuje se da će se u narednim danima situacija dodatno pogoršati po avioprijevoznike.

Pad globalnog komercijalnog zračnog prometa počeo je u trećem tjednu siječnja, nastavio se ubrzano kroz cijelu veljaču, da bi u prvom tjednu ožujka pad donekle posustao zbog ponovnog pokretanja nekih linija u Kini. Tada su krenula zatvaranja granica u svijetu, pa je pad ipak nastavljen.

Avioprijevoznicima prijeti propast

Vezano za tešku situaciju s kojom se aviokompanije suočavaju javnosti su se obratili i iz istraživačke tvrtke CAPA – Centre for Aviation. Oni su u prilično dramatičnom priopćenju ustvrdili da će do kraja svibnja ove godine većina zrakoplovnih prijevoznika u svijetu – propasti. Naravno, to se može izbjeći koordiniranim akcijama vladajućih i industrije. Rezerve gotovine brzo se tope, broj rezervacija drastično pada, a oporavka nema na vidiku.

Poznato je da je komercijalno zrakoplovstvo industrija s vrlo niskim operativnim maržama, te da kompanije i najmanji i najkraći poremećaj u dotoku novca može odvesti u bankrot. Kad je riječ o globalnoj pandemiji i ovolikom padu prometa, preživjet će tek najveći i oni kojima će države u tome pomoći, kažu ovi stručnjaci.