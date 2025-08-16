Joby Aviation izveo prvi let električnim zračnim taksijem između dva američka aerodroma

Tvrtka koja razvija električne letjelice s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL) demonstrirala je ključne sposobnosti integracije u zračni promet, što je još jedan korak prema komercijalnoj upotrebi

Joby Aviation, kompanija koja razvija električne zračne taksije za komercijalni prijevoz putnika, objavila je da je uspješno izvela svoj prvi let između dva američka aerodroma, Marina i Monterey u Kaliforniji. Letjelica je letjela u zračnom prostoru pod kontrolom Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) zajedno s drugim zrakoplovima.

Ključni test zrelosti

Ovo postignuće predstavlja ključan korak u pripremi tvrtke za izlazak na komercijalno tržište, ističući napredak u područjima sigurnosti, operacija, kontrole zračnog prometa i procesa certificiranja. Letovi su ujedno demonstrirali vrstu usluge kakvu Joby namjerava ponuditi javnosti u stvarnim uvjetima.

Let je trajao otprilike 12 minuta na udaljenosti od 10 nautičkih milja, što je uključivalo i petominutno čekanje u zraku radi prilagodbe ostalom prometu. Pokusni let obuhvatio je vertikalno polijetanje, prijelaz u horizontalni let, integraciju u kontrolirani zračni prostor oko zračne luke Monterey te vertikalno slijetanje – sve pod kontrolom pilota zračnog taksija.

Ovaj događaj označava prvi put da je eVTOL električni zračni taksi s pilotom, letio s jednog javnog aerodroma na drugi. Time je tim uspješno pokazao sposobnost provođenja mobilnih letnih testova i pružanja pune zemaljske podrške izvan svoje matične baze u Marini, kažu iz Jobyja.

Sposobnost Jobyjeve letjelice da se integrira u zračni promet dokazana je kada se uspješno uskladila s drugim zrakoplovima, uključujući i čekanje u zraku kako bi propustila putnički zrakoplov. Ovim je letom potvrđeno da se sustavi letjelice te certificiranje i obuka pilota pridržavaju istih protokola kontrole zračnog prometa kao i velike zrakoplovne tvrtke, što je važan korak u procesu certificiranja pri FAA.