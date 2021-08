Leap Aerospace – projekt nadzvučnog putničkog zrakoplova kontroverznog poduzetnika

Kontroverzni južnoafrički poduzetnik Priven Reddy, koji se obogatio na lokalnoj aplikaciji za dostavu hrane Shypar i bio je jedan od najmlađih svjetskih milijardera, sada ima novi projekt. U američkoj saveznoj državi Delaware osnovao je kompaniju Leap Aerospace s misijom izrade najbržeg putničkog zrakoplov na svijetu.

Ime kompanije dolazi od skraćenice za Leading Edge Aviation Propulsion, tj. od nastojanja da se izradi nova vrsta hibridnog pogona koji bi pokretao putničke zrakoplove nove generacije. U najavama koncepta, za koji za sada postoje tek lijepi renderi, govori se kako će to biti "budućnost avioprijevoza", "nova generacija nadzvučnog leta", kao i "potpuno održivi projekt" koji bi trebao biti pogonjen 100% obnovljivim avionskim gorivom i s neto nultim emisijama štetnih plinova.

Obećavaju revoluciju

Vizija Leap Aerospacea jest biti startup koji će svijetu ponuditi putnički zrakoplov brzine dvostruko brže od brzine zvuka, dok će njegov jedinstveni dizajn i oblik neutralizirati udarne valove prilikom nadzvučnog leta. Navodno bi njihova rješenja trebala osigurati da avion bude 100 puta tiši od prosječnog helikoptera u letu.

Inženjerski tim kojeg je Reddy okupio imat će cilj osmisliti revolucionarni zrakoplov na način da bude brz i siguran. Tako će, osim mogućnosti nadzvučnog leta, ovo biti i prvi putnički zrakoplov u svijetu koji bi trebao imati mehanizam za potpuno sigurno slijetanje čak i u slučaju kada mu svi motori otkažu.

Kapacitet Leapovog zrakoplova EON-1 trebao bi biti oko 70 putnika, koje bi trebao biti u stanju prevesti na vjerojatno najpopularnijoj ruti svijeta, od Londona do New Yorka, za samo 3 sata. Trenutačno su u fazi izrade prototipa, nakon čega će morati obaviti prve pokusne letove, certifikaciju, i zadovoljiti ostale regulatorne zahtjeve. Za to će im, procjenjuju, trebati oko tri godine nakon što izrade funkcionalan prototip. Uvođenje u komercijalnu upotrebu za svoj zrakoplov planiraju oko 2029. godine.

Reddyjeva ekipa s javnošću nije podijelila mnogo informacija, objavila je tek nekoliko atraktivnih rendera, koje donosimo uz ovaj tekst. Priven Reddy je, inače, aktivan i u području kriptovaluta, no za njegovim se propalim projektima vuku pravosudni repovi – pa ćemo i projekt ovog zrakoplova uzeti sa zrnom soli. Njegova nova kompanija najavljuje kako će sve pokušaje i razvoj aviona financirati vlastitim sredstvima, tako da, barem za sada, velika obećanja nisu usmjerena ka prikupljanju novca od potencijalnih investitora.