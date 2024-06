Što su turbulencije, kako utječu na letove zrakoplovima te mogu li se predvidjeti?

Web servis Turbli omogućava unos broja leta i na temelju aktualnih podataka daje predviđanje rizika za pojavu turbulencija. Potpuna sigurnost, pak, zbog same prirode turbulencija nije zajamčena

Posljednjih mjeseci nešto se češće piše o turbulencijama, koje zahvaćaju komercijalne zrakoplove, posebice u svjetlu događaja s leta Singapore Airlinesa iz Londona za Singapur. Let SQ321 24. svibnja ove godine iznad Mjanmara naišao je bio na ekstremne turbulencije, uzrokovane tropskim grmljavinskim olujama, pa je naglo propao. Incident je rezultirao s jednom poginulom osobom i više od 30 ozlijeđenih, a nije bio jedini ekstremni događaj povezan s naglim turbulencijama zraka u civilnoj avijaciji ove godine.

Što je turbulencija?

Turbulencija je kaotično kretanje čestica zraka u relativno malom području i relativno kratkom vremenu. Ponekad je samo neugodna pojava koja uzrokuje trešnju zrakoplova, a ponekad je puno jača i opasnija pa može izazvati i propadanje, pa čak i rušenje, prvenstveno manjih zrakoplova. Turbulencija se najčešće pojavljuje u oblacima i u njihovoj blizini, pogotovo u grmljavinskim oblacima i olujama. No, postoji i nešto što se naziva "clear air turbulence" (CAT) ili u prijevodu turbulencija u vedrom zraku. Ona je u pravilo manje opasna, ali je vrlo neugodna jer ju je teško detektirati pa može iznenaditi pilote i putnike.

Na formiranje turbulencija u vedrom zraku utječe nekoliko čimbenika, kao što su mlazne struje, temperaturni gradijenti, planinski valovi (kad zrak prelazi preko velike prepreke, planine) te velike cirkulacije zraka u atmosferi. Najčešće se CAT turbulencije događaju na visinama između 7 i 12 kilometara, u tropopauzi, na granici troposfere i stratosfere.

Koliko su češće danas?

Podaci pokazuju da je taj tip turbulencija sve češći, uz pojačanu frekvenciju pojave i intenzitet tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Najznačajniji čimbenik koji tome pridonosi su klimatske promjene. Studija iz 2023. godine otkrila je da je, primjerice, iznad vrlo korištene avionske rute nad sjevernim Atlantikom, od 1979. do današnjih dana povećana ukupna godišnja pojavnost laganih CAT turbulencija za 17%, srednjih za 37%, a onih najozbiljnijih za čak 55%.

Učestalost pojave turbulencija u svijetu Flightradar24.com

Taj oblik turbulencija koincidira s mlaznim strujama u atmosferi, a njihovo jačanje, uz zagrijavanje cjelokupne atmosfere, pospješuje nastanak turbulencija. Ista studija predviđa da bi turbulencije srednje jačine mogle javljati do 83,9% češće u slučaju kad bi se razine CO 2 u atmosferi udvostručile u odnosu na predindustrijsko doba.

Velik je to aktualni izazov za avioindustriju, koja samo u SAD-u godišnje troši oko 200 milijuna dolara kao izravne posljedice CAT turbulencija – od zamora materijala na avionima, preko dodatnog održavanja pa do troškova naknada u slučaju ozljeda putnika i posade. Nepredvidive turbulencije razlog su i zašto posade putničkih zrakoplova preporučuju putnicima da u svojim sjedalima budu vezani tijekom čitavog leta, a ne samo dok je uključen znak koji ih na to obvezuje.

Mogu li se predvidjeti?

Turbulencije u vedrom zraku najteži su oblik što se tiče predviđanja. No, budući da postoje saznanja o tome što i kako ih uzrokuje te s kojim se atmosferskim uvjetima dovode u vezu, moguće je koliko-toliko precizno predvidjeti barem vjerojatnost njihovog nastanka. Ostali tipovi turbulencija mogu se nešto preciznije predvidjeti na temelju meteoroloških podataka.

Stoga vam usput skrećemo pozornost na servis Turbli. Na njemu je moguće vidjeti aktualne karte svijeta i pojedinih regija, s "toplinskim" mapama vjerojatnosti za pojavu turbulencija. Na njima je moguće vidjeti aktualno stanje, prognozu za do naredna 24 sata, kao i raspodjelu prognoze po nadmorskim visinama. No, takav će pregled od koristi biti većinom entuzijastima i avijatičarima.

Primjer prognoze turbulencija za određeni let turbli.com

Da bi sve bilo pojednostavljeno i prilagođeno "običnim" putnicima, servis nudi i mogućnost odabira pojedinog leta putničkog zrakoplova, pa na temelju putanje i ostalih parametara daje prognozu. Ona ističe vjerojatnost pojave turbulencija za odabrani let i vrijeme, pokazuje brzine vjetra i pojavu oluja, pa čak i predviđa moguća kašnjenja uslijed promjene meteoroloških uvjeta. Bojite li se turbulencija, a morate na let – ovim servisom moći ćete provjeriti koliko mirno putovanje vam predstoji. Zbog opisanih složenih mehanizama nastanka turbulencija, potpunu sigurnost u predviđanju jamčiti se ne može.