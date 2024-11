U Kini testiran prototip putničkog zrakoplova brzine 4 Macha

Kineska tvrtka Space Transportation, poznata i kao Lingkong Tianxing Technology, krajem listopada je testirala prototip svojeg supersoničnog zrakoplova Yunxing.

On ne samo da je zamišljen kao nadzvučni putnički zrakoplov, već bi trebao biti dvostruko brži od Concordea, odnosno do četiri puta brže od brzine zvuka, na visinama većima od 20 kilometara. No, to nije sve – zrakoplov je zamišljen kao VTOL, s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja.

Peking – New York za dva sata

Prošloga mjeseca je obavljen prvi pokusni let prototipa te su ispitivani upravljački sustavi, avionika, toplinski štit, konstrukcija te aerodinamika, uz najavu da će tijekom ovog mjeseca biti provedeni dodatni testovi mlaznog pogona. Testiranja i razvoj nastavit će se do ispunjenja ambicioznih ciljeva kompanije.

Jedan od njih je da 2027. godine ovaj zrakoplov bude spreman za komercijalne letove. Kada (ako) se to ostvari, putnici bi mogli od Pekinga do New Yorka, primjerice, doletjeti za nešto više od dva sata. Od Londona do New Yorka letjelo bi se teoretski tek sat i pol, dok je Concordeu trebalo gotovo tri sata, a redovnim letovima danas treba oko 8 sati.

Space Transportation osnovan je 2018. godine, ima tri razvojna centra u Kini, a dosad je već razvio nekoliko platformi, od onih za suborbitalne svemirske letove, hipersonične rakete pa do, kako vidimo, prototipa putničkog zrakoplova četiri puta bržega od zvuka. Osnovna prednost dizajna ovog zrakoplova trebao bi biti niski aerodinamički otpor.

Proizvođač je javno dostupnima učinio tek dvije slike (moguće rendera) novog zrakoplova, iz kojih možemo tek zaključiti da je riječ o dizajnerskom i inženjerskom rješenju očito inspiriranome Lockheedovom "Crnom pticom", umirovljenim izviđačkim zrakoplovom SR-71.