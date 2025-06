Trump: "Skupina bogatih ljudi zainteresirana za TikTok"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je pronađena skupina "jako bogatih ljudi" spremnih preuzeti TikTok, popularnu društvenu mrežu u vlasništvu kineske kompanije ByteDance. U intervjuu za Fox News ovoga vikenda, Trump je rekao: "Usput, imamo kupca za TikTok. Mislim da ću vjerojatno trebati odobrenje Kine. Mislim da će se predsjednik Xi vjerojatno složiti".

Treća sreća

Trump je već triput produljio rok ByteDanceu za prodaju američke podružnice TikToka, a novi rok za to sada je 17. rujna. Prema američkom zakonu iz 2024. godine, TikTok mora do tada pronaći novog vlasnika ili će mu biti zabranjen rad u SAD-u ako ne pokaže značajan napredak u prodaji (ili ako predsjednik ponovno ne produlji rok). Ova odluka donesena je još u vrijeme predsjednika Bidena, zbog zabrinutosti američkih vlasti da bi osjetljivi podaci korisnika mogli završiti u rukama kineske vlade. Tu činjenicu ByteDance uporno odbacuje, ali bez obzira na to morat će se pokoriti zakonu i pronaći američkog vlasnika.

Trump je u više navrata isticao i da TikTok ima važnu ulogu u njegovoj popularnosti među mladim glasačima te je upravo toj aplikaciji pripisao dio zasluga za svoju izbornu pobjedu – pa je stoga i promijenio stav te više ne zaziva, kao u prvom mandatu, zabranu te aplikacije.

Za sada nije poznato tko su "jako bogati ljudi" iz njegove najave, a on je dodao i da će njihov identitet biti poznat javnosti za otprilike dva tjedna. "Trumpova dva tjedna" postala su i bez ove najave mem, budući da on vrlo često novinarima daje odgovor da će nešto dogoditi "za dva tjedna", no vrlo često se obećanje ne ostvari – kao što pokazuje nedavna video kompilacija Associated Pressa u nastavku.

Dosad su, usput rečeno, neki bogati ljudi iz SAD-a zaista bili povezivani s preuzimanjem TikToka. Među njima ističu se youtuber Jimmy Donaldson (MrBeast), Elon Musk, Larry Ellison ili pak osnivač OnlyFansa Tim Stokely.