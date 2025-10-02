Prva punjiva hidridna ionska baterija

Kinezi su razvili inovativni elektrolit jezgra–ljuska i sastavili prototip baterije koja koristi vodik kao nositelja naboja

Kineski istraživači s tamošnjeg Dalian Instituta za kemijsku fiziku (DICP) pod okriljem Kineske akademije znanosti razvili su prvu punjivu hidridnu ionsku baterije koja radi na sobnoj temperaturi. Riječ je o inovativnom elektrolitu jezgra–ljuska: tanak sloj barijevog hidrida (BaH₂) obavija jezgru cerijevog hidrida (CeH₃), čime se osigurava brza ionska provodnost, termička stabilnost i kompatibilnost s elektrodama. Riječ je o ključnim elementima koji su dosad nedostajali za ovu vrstu baterija.

Koristeći novu tehnologiju, kineski istraživači izradiili su složenu bateriju, povećavajući napon na 1,9 volti i paleći LED svjetlo DICP

Prototip baterije kao katodnu komponentu koristi natrijev alanat (NaAlH₄), kemijski spoj natrija, aluminija i vodika, a pozitivna elektroda ostvarila je početni kapacitet od 984 mAh/g pri sobnoj temperaturi, zadržavajući 402 mAh/g nakon 20 ciklusa, što upućuje na izdržljivost u praktičnoj uporabi.

Dodatna prilagodba

Uređaj u slojevitom spoju postiže radni napon od 1,9 V te uspješno napaja LED-icu. Važna je prednost ove baterije, opisane u časopisu Nature, uporaba vodika kao nositelja naboja, čime se izbjegava nastanak dendrita te smanjuju sigurnosni rizici povezani s litij-ionskim baterijama, dok hidridni materijali omogućuju dodatno prilagođavanje svojstava baterije za potrebe skladištenja čiste energije.

Ova bi tehnologija, vjeruju kineski istraživači, trebala u skoroj budućnosti potaknuti razvoj sigurnih, učinkovitih i održivih baterija.