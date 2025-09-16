Korejski tim riješio ključni problem litij-metalnih baterija, omogućujući im brže punjenje

Istraživači s instituta KAIST i tvrtke LG Energy Solution razvili su novi tekući elektrolit koji rješava dugogodišnji problem stvaranja dendrita, otvarajući put za litij-metalne baterije neviđenih svojstava

Sandro Vrbanus utorak, 16. rujna 2025. u 09:05

Korejski znanstvenici su, čini se, otvorili novu eru u tehnologiji baterija za električna vozila, riješivši problem dendrita koji je dugo kočio razvoj litij-metalnih baterija. Institut KAIST objavio je ovoga mjeseca da je zajednički istraživački tim njihovog Odjela za kemijsko i biomolekularno inženjerstvo te tvrtke LG Energy Solution razvio originalnu tehnologiju novog tekućeg elektrolita koji sprječava koheziju unutar baterijskih članaka. Njihova inovacija omogućit će dramatično poboljšanje performansi baterija, najavljeno je zajedno s objavom znanstvenog rada u časopisu Nature Energy.

Izazov dendrita

Litij-metalne baterije koriste litij-metal umjesto grafitne anode, ključne komponente litij-ionskih baterija. Međutim, upravo litij-metal nosi tehnički izazov u obliku dendrita, što otežava osiguravanje duljeg životnog vijeka i stabilnosti baterije. Dendriti su kristalne strukture (nalik stablima ili izraslinama) koje se formiraju na površini anode tijekom punjenja, negativno utječući na performanse i sigurnost.

Fenomen dendrita postaje izraženiji tijekom brzog punjenja i može uzrokovati unutarnji kratki spoj, zbog čega je bilo izuzetno teško implementirati litij-metalnu bateriju koja bi se mogla pouzdano puniti u uvjetima brzog punjenja. Istraživački tim KAIST-a i LG-ja utvrdio je da je temeljni uzrok formiranja dendrita tijekom brzog punjenja neravnomjerna kohezija na površini litij-metala.

Rješenje iz laboratorija

Kako bi riješili taj problem, razvili su novi tekući elektrolit. On koristi anionsku strukturu sa slabim afinitetom vezanja za litijeve ione, čime se minimizira neravnomjernost na površini litija. Time se učinkovito suzbija rast dendrita, čak i tijekom brzog punjenja, kažu istraživači. Ova tehnologija ima potencijal dramatično ubrzati punjenje baterija uz zadržavanje njihove visoke energetske gustoće.

"Četiri godine suradnje između LG Energy Solutiona i KAIST-a donose značajne rezultate. Nastavit ćemo jačati našu industrijsko-akademsku suradnju kako bismo riješili tehničke izazove i stvorili najbolje rezultate u području baterija sljedeće generacije", izjavio je Je-Young Kim, tehnički direktor tvrtke LG Energy Solution. Profesor Hee Tak Kim s KAIST-a dodao je kako je ovo istraživanje postalo ključni temelj za prevladavanje tehničkih izazova litij-metalnih baterija, čime je srušena najveća prepreka njihovom uvođenju u električna vozila.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi