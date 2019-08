PotPlayer 1.7 - Multimedijski sposoban

Možda na prvi pogled ne ostavlja takav dojam, no ovo je iznimno dobro opremljen multimedijski reproduktor koji će podjednako biti zanimljiv i manje iskusnim, ali i najzahtjevnijim korisnicima…

PotPlayer je ponešto manje poznat multimedijski reproduktor no već sama činjenica da iza njega stoji nekadašnji autor KMPlayera govori mnogo. PotPlayer sučeljem ne djeluje kao da ispod površine krije cijeli niz mogućnosti, barem na prvi pogled, no jednom kada ga se počne koristiti, ubrzo će se shvatiti da je riječ o moćnom komadu softvera. Većina tih mogućnosti će biti zanimljive iskusnijim korisnicima, no istodobno je tako koncipiran da će se s njime snaći bilo tko.

Sučelje mu je intuitivno i u prvi plan postavlja najvažnije opcije, a mora mu se priznati i da je prilično fleksibilno pa je vrlo lako uključivati i isključivati različite panele prilagođavajući ga na taj način vlastitim potrebama. Koristiti ga je vrlo lako; dovoljno je samo dovući video- ili audiodatoteku u glavni prozor i reprodukcija će započeti.

PotPlayer se ističe ogromnim brojem mogućnosti te parametara koje je moguće podešavati - sve što bi i oni najzahtjevniji poželjeli

Ako film ima titlove, i oni će biti automatski učitani. Dakle, sve ono što rade i drugi reproduktori, automatski će odraditi i PotPlayer. Međutim, prava snaga ovoga reproduktora otkriva se tek kada se klikne desnom tipkom miša u regiju gdje se prikazuje videozapis. Tamo će se pronaći cijeli niz mogućnosti. Osim što PotPlayer može otvoriti gotovo svaki multimedijalni format koji mu se podvali, zna pristupati raznim uređajima (web kamerama i DVB-T uređajima), u stanju je otvoriti URL-ove, DVD medije i tome slično. Tu je i cijeli niz filtara, precizno upravljanje video- i audiodekoderima (moguće je odrediti koji će dekoder biti odgovoran za reprodukciju određenih formata), mogućnost definiranja video renderera, definiranje pixel shadera i upravljanje filtrima za procesiranje videozapisa te još štošta drugo.

Ukratko, svi oni koji traže zbilja moćnu zamjenu za reproduktor koji trenutno koriste i pri tome žele pri ruci imati stvarno velike mogućnosti, ovo je reproduktor kojemu valja dati priliku.

Cijena: Besplatan Podržane platforme: Windows URL: https://potplayer.daum.net/