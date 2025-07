SimpMusic - besplatna alternativa popularnim glazbenim streaming servisima

Riječ je o potencijalno popularnoj alternativi popularnim glazbenim streaming servisima koja se oslanja na API-je treće strane kako bi omogućila pristup šarolikom glazbenom sadržaju i to besplatno, no uz određena ograničenja…

OSNOVNI PODACI Naziv SimpMusic Namjena Alternativa poznatim glazbenim streaming servisima Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 2,09 eur mjesečno ili 10,99 eur godišnje (Premium)

Proteklih su se godina etablirala sada već dobro poznata imena među glazbenim streaming servisima, no za dobar ih je dio potrebno plaćati i mjesečnu pretplatu. Nasuprot njima, postoje alternative koje također omogućuju uživanju u glazbi besplatno, a jedna od takvih je upravo SimpMusic.

Riječ je o aplikaciji za Android pametne telefone (inačica za iOS je u planu) koja se oslanja na API-je treće strane kako bi omogućila pristup raznovrsnom glazbenom sadržaju (većinom dostupnog na Yotubeu), a zapravo je zamišljena da je se koristi baš kao što bi se koristila aplikacija nekog od popularnih glazbenih streaming servisa.

Doduše, SimpMusic nudi mogućnost slušanja pojedinih pjesama, albuma, tu su i videospotovi i do podcasti, a nudi i više od četrdesetak kategorija (žanrova) od klasične glazbe do najnovijih pop hitova, te specifične tematske playliste. Uz to, osim što je moguće pretraživati pjesme, albume, izvođače i playliste, moguće je stvarati i vlastite liste za reprodukciju te pratiti povijest slušanja.

Podržana je i reprodukcija u pozadini, a tu su i druge sitnice i mogućnosti. Na umu valja imati da je SimpMusic svojevrsni agregator glazbenog sadržaja te samo nudi sučelje kroz koje se u njemu može uživati i za to koristi API-je treće strane, no to ujedno znači i da bi aplikacija u nekom trenutku samo mogla prestati funkcionirati ili da može dolaziti do određenih poteškoća kod korištenja.

Svejedno, i dalje je riječ o aplikaciji koja ono čemu je namijenjena odrađuje prilično dobro, i to barem za sada, a oni kojima smetaju oglasi ili kraći prekidi u reprodukciji određenog sadržaja, uvijek se mogu odlučiti na plaćanje izdanja Premium koje stoji 2,09 eura mjesečno ili 10,99 eura godišnje.