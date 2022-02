Umjetna inteligencija? Sljedeće desetljeće obilježit će sintetička biologija

Kakva nas budućnost čeka? Futuristica Amy Webb i mikrobiolog Andrew Hessel objavili su knjigu "The Genesis Machine: Our Quest to Rewrite Life in the Age of Synthetic Biology" u kojoj zamišljaju pet mogućih scenarija i objašnjavaju njihov utjecaj na sve nas. Ovi scenariji, napisani poput spekulativne fikcije, duboko su ukorijenjeni u istraživanja, postojeće modele, baze podataka i znanost.

Radikalni stavovi

Autori su svjesni kako je puno tog izrečenog u knjizi previše radikalno za opću publiku, potencijalno previše radikalno čak i za one koji upravljaju resursima pa čak i za znanstvenike. Jer ova knjiga pokušava odgovoriti na pitanja o tome što će se dogoditi kad uklonimo trenutna evolucijska ograničenja i kad biologiju tretiramo kao još jednu tehnološku platformu. No baš ta radikalnost vrijedna je čitanja knjige koja dolazi upravom trenutku.

Pandemija koju je izazvao koronavirus SARS-CoV-2 usmjerila je financijske tokove u nove sektore. Milijarde dolara ulažu se trenutno u sintetičku biologiju i to će imati veliki utjecaj na različite industrije, naročito farmaceutsku, ali i na zdravstvenu zaštitu.

Razbijanje mentalnih modela

"Vidjet ćemo promjene u poljoprivredi, industrijskim materijalima, pa čak i prostoru, jer smo sada dokazali da je moguće reprogramirati temeljne jedinice života", objašnjava Webb. To znači da ćemo morati razbiti svoje mentalne modele o tome kako razmišljamo o životu i kako bi se život mogao razvijati.

"Budućnost će biti rezultat odluka koje donosimo u sadašnjosti", kaže Amy Webb (Elena Seibert)

Prijete nam nove opasnosti, pišu Webb i Hessel. Kršenje sigurnosti podataka koje uključuje ​​naš DNK samo je jedna od njih. Već sada naime postoje jednostavni načini da se "hakira" nečiji genetski kod. Biokibernetička sigurnost poslat će veliki problem, baš kao što bi sintetička biologija mogla dovesti do novih geopolitičkih sukoba. Sljedeći veliki rat mogao biti biološki i za to se trebamo pripremiti.

Djeca po izboru i odgođena starost

Sintetička biologija mogla bi utjecati na to kako ćemo u budućnosti stvarati djecu. Autori si postavljaju pitanja: "Kad bismo mogli odabrati gene za svoje potomstvo, koje bismo odabrali, a koje ne bi? Zašto bi to učili i može li to stvoriti neravnotežu na nekom drugom mjestu?"

Mikrobiolog Andrew Hessel specijalist je za sintetičku biologiju

Odgovarajući na ta pitanja Webb i Hessel vode nas na putovanje u futuristički centar plodnosti i svijet u kojem pojmovi kao što su roditeljstvo i obitelj poprimaju sasvim drugačije značenje. Autori se dohvaćaju i problema odgođene starosti pa se pitaju kako će izgledati budućnost posla u svijetu u kojem ljudi, barem teoretski, žive mnogo dulje i puno zdravije.

Život pod zemljom

Sintetička biologija utjecat će na to kako i gdje dobivamo hranu; meso će se proizvoditi iz stanica, biljke će nam na stol stizati iz bioreaktora. Krenuvši od te pretpostavke autori su, inspirirani recenzijama restorana koje za New York Magazine piše Adam Platt, napisali vodič za restorane, smješten u 2037. godinu. Ako ste gurman, taj ćete dio knjige voljeti ili zamrziti iz dna duše.

Autori se otvorenog uma dohvaćaju problema klimatskih promjena i inspiraciju pronalaze u Elonu Musku i njegovoj kući u Austinu. Istražuju grupe ljudi koji, u pokušaju da shvate kako bi bilo živjeti izvan planeta, završe živeći pod zemljom. Riječ je o doista alternativnom pogledu na načine na koje bismo mogli ublažiti klimatske promjene i živjeti drugačije nego do sada.

Hakiranje genetskog koda

Peti posljednji scenarij, opisan u knjizi, doista je zastrašujući jer je apsolutno uvjerljiv. Webb i Hessel otkrili su znanstveni rad u kojem je istražena sudbina genetskog koda koji su znanstvenici slali između Amerike i Kine.

"Moramo razbiti svoje mentalne modele o tome kako razmišljamo o životu", kaže Webb

Ako računalni kod šaljete amo-tamo, uvijek postoji mogućnost da netko u njega ubaci zlonamjerni softver. A što ako netko ubaci zlonamjerni softver u genetski kod, pitaju se autori koji u formi službenog dopisa FBI-a opisuju scenarij katastrofe u laboratoriju nakon koje umire puno ljudi, a nitko ne zna što treba učiniti.

Pragmatičan pristup

Drama tu tek počinje, a kraj nećemo otkriti da vam ne spojlamo knjigu. Tek mali hint za kraj: odgovor nije baš najbolji. No, to ne znači da se trebamo predati.

"Budućnost će biti rezultat odluka koje donosimo u sadašnjosti", kaže Webb koja smatra da se budućnosti ne trebamo plašiti niti je olako iščekivati kao utopijski ideal. "Moramo zauzeti pragmatičan pristup, i ako to učinimo onda ćemo imati priliku živjeti dulje, bolje, zdravije, sretnije živote. No, čeka nas težak posao."