Singularnost još bliža: Kurzweilova vizija budućnosti čovječanstva nikad realnija

Raymond Kurzweil je rođen 12. veljače 1948. godine u New Yorku. Kurzweil je počeo programirati računala kao tinejdžer, u doba kad su računala bila veličine sobe. Vrlo rano je pokazao talent za tehnologiju, čak se pojavio na CBS-ovoj emisiji "I've Got a Secret" 1965. godine, izvodeći glazbeni dio koji je komponirao na računalu koje je sam konstruirao.

Diplomirao je na prestižnom MIT-u 1970. godine. Tijekom svoje karijere, izumio je mnoge revolucionarne tehnologije, uključujući prvi sustav za optičko prepoznavanje znakova koji je mogao čitati bilo koji font, prvi sintesajzer govora za slijepe osobe i prvi komercijalni sustav za prepoznavanje govora. Za glazbenike ostat će upamćen jer je 1982. godine zajedno s glazbenikom Steviejem Wonderom i developerom Bruceom Cichowlasom osnovao Kurzweil Music Systems, poznat po proizvodnji glazbenih sintesajzera i drugih elektronskih instrumenata.

Kurzweil je napisao nekoliko utjecajnih knjiga o tehnologiji i budućnosti, uključujući "The Age of Intelligent Machines" (1990.), "The Age of Spiritual Machines" (1999.) i "The Singularity is Near" (2005.).

Od 2012. godine, Kurzweil radi kao znanstveni savjetnik u Googleu.