Uslijed pada vrijednosti bitcoina svijet ostao bez 83 tisuće kriptomilijunaša

Bitcoin je posljednjih tjedana na razinama cijena na kojima nije bio gotovo dvije godine, što je značajno umanjilo bogatstvo mnogih ulagača. No, ima i onih koji su takvu situaciju iskoristili

Tržište kriptovaluta trenutačno je, kao uostalom i druga financijska tržišta, u krizi. Vrijednost bitcoina je za preko dvije trećine manja od one na njegovom vrhuncu, u studenome prošle godine, a neke od vodećih kriptovaluta zabilježile su i padove vrijednosti veće od 85% od početka godine. Sve to dovelo je do preslagivanja na tržištu, pa se za mnoge ostvarila ona Gundulićeva "tko bi gori, eto je doli".

Pad broja milijunaša

Podaci koje je prikupio BitInfoCharts, a analizirao CoinTelegraph, pokazuju kako je pao i broj milijunaša (gledano u dolarima) koji su svoje bogatstvo nagomilali u kriptovalutama. Sredinom studenoga, kada je cijena bitcoina jurišala prema svojem dosadašnjem vrhuncu, postojalo je gotovo 109 tisuća digitalnih lisnica (walleta) koji su držali bitcoine u vrijednosti višoj od milijun dolara.

Danas je takvih adresa tek nešto više od 26 tisuća, tj. broj im je pao za oko 75% u nešto više od sedam mjeseci. Kriptozajednica je tako izgubila oko 83 tisuće milijunaša (ili manje, ako su neki od njih svoje bogatstvo rasporedili na više računa).

Isto tako, pao je i broj walleta koji se smatraju "kitovima". To su oni na kojima se nalazi preko 10 milijuna dolara u bitcoinu. U studenom je takvih bilo više od 10.500, a sada ih je tek nešto preko 4.000.

Više je "wholecoinera"

Međutim, Gundulićev stih ima i nastavak – "…a tko doli gori ustaje". Tako je najnovija kriptokriza kod nekih protumačena i kao pravo vrijeme za novo ulaganje, odnosno povećanje pozicije investirane u bitcoin. Mali ulagači, oni koji nemaju za milijunske iznose i pomalo kupuju kriptovalute kao oblik štednje, primijetili su priliku, pa su ostvarili svojevrsni "san" za ovu skupinu – postali su vlasnici jednog cijelog bitcoina, tzv. "wholecoineri".

Broj walleta koji drže okruglo jedan bitcoin ili više od toga, porastao je za oko 13 tisuća samo u promatranih tjedan dana u lipnju. Adresa na kojima se nalazi najmanje jedan bitcoin je sada preko 860 tisuća u svijetu, a onih koji su u protekla tri tjedna dokupili više od desetine bitocina je više od 250.000. Bitcoinom se, u trenutku nastanka ove vijesti, trži po cijeni od oko 19.400 dolara.