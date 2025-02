Vatrogasni zrakoplov tijeko gašenja losanđeleskih požara oštetio suosnivač Treyarcha

Peter Tripp Akemann, 56-godišnji izvršni direktor iz Culver Cityja, izgradio je karijeru u igraćoj industriji. Postao je ime u svijetu videoigara kao jedan od suosnivača Treyarcha, razvojnog studija koji je kasnije stekao svjetsku slavu po radu na Call of Duty serijalu. Treyarch je pod njegovim vodstvom pomogao oblikovati jednu od najuspješnijih franšiza svih vremena, postavljajući nove standarde u žanru FPS-ova .

Nakon uspjeha s Treyarchom, Akemann je preuzeo novu ulogu kao predsjednik Skydance Interactivea. Pod njegovim vodstvom, Skydance Interactive razvijao je kako klasične videoigre tako i VR aplikacije.

Detalji incidenta

Akemann je 9. siječnja 2025. poletio dron s najvišeg kata parkirališne zgrade u trgovačkom centru 3rd Street Promenade u Santa Monici. Dron je letio približno 2,4 kilometra prema području zahvaćenom požarom Palisades prije nego što ga je Akemann izgubio iz vida. Letjelica je potom udarila u kanader (Canadair CL-415) načinivši rupu veličine 7,6 x 15,2 centimetara na lijevom krilu.

Super Scooper s dva člana posade uspješno se i sigurno prizemljio. Zbog potrebnih popravaka, zrakoplov je bio prizemljen nekoliko dana, što je značajno otežalo napore gašenja požara. Posebno otežavajuća okolnost bila je činjenica da se incident dogodio u kritičnom trenutku kada su bila dostupna samo dva kanadera za borbu protiv vatre.

Plaća popravak i mora gasiti požare

Prema sporazumu o priznanju krivnje, Akemann će izbjeći zatvorsku kaznu, iako optužba za prekršaj koju je dobio inače nosi kaznu do godinu dana zatvora. U sklopu nagodbe, Akemann će morati platiti punu odštetu Vladi Quebeca, koja je osigurala zrakoplov, kao i tvrtki zaduženoj za popravak zrakoplova u iznosu od 65.169 dolara. Dodatno, obvezan je odraditi 150 sati društveno korisnog rada u pomoći tijekom sezone požara u Južnoj Kaliforniji 2025. godine.

Ometanje gašenja požara je kazneno djelo

Ovaj događaj pokazuje koliko je i dalje složeno koristiti dronove kada izbiju hitne situacije. Kako bi vatrogasni avioni mogli sigurno letjeti, Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) tijekom požara privremeno zabranjuje letenje u određenim područjima. Ako netko u tim područjima leti dronom dok traje požar, čini kazneno djelo za koje može dobiti do godinu dana zatvora. Uz to, FAA može naplatiti i novčanu kaznu do 75.000 dolara svakome tko ometa gašenje požara. Da je situacija ozbiljna, potvrđuju i podaci iz Kalifornije - tamošnje vlasti kažu da su tijekom ovogodišnje sezone požara vatrogasci najmanje 40 puta morali prekinuti gašenje iz zraka jer su se u blizini pojavili neovlašteni dronovi.