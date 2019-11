Addiko Virtualna poslovnica osvojila nagradu za najbolju europsku inovaciju

Addiko Virtualna poslovnica proglašena je najboljom europskom bankarskom inovacijom u cijeloj Europi te je Addiko banci na svečanoj ceremoniji u Pragu uručena nagrada "Retail Banking Europe Awards 2019 - Best Product Innovation".

"Retail Banking Europe Awards" nagrade dodjeljuju se najistaknutijim i najinovativnim bankarskim institucijama i njima se odaje priznanje za najbolje bankarske prakse u poslovanju s građanstvom u Europi.

Unaprjeđenje bankarske prakse

Svoju odluku o odabiru upravo Addiko Virtualne poslovnice međunarodni stručni žiri argumentirao je uspješnim predstavljanjem novog proizvoda/usluge koji je kroz uvođenje jedinstvene usluge ili proizvoda i inovativno korištenje tradicionalnih i modernih digitalnih kanala unaprijedio bankarsku praksu i doprinio poslovanju banke diferencirajući je na korisnicima relevantan način.

Addiko banka je u veljači 2019. predstavila Addiko Virtualnu poslovnicu, prvu digitalnu poslovnicu u Hrvatskoj koja klijentima svih banaka omogućava u potpunosti digitalan kreditni proces bez potrebe za odlaskom u poslovnicu, te proces otvorenja tekućeg računa. Cijeli kreditni proces je od početka do kraja, od prijave do odobrenja i digitalnog potpisivanja dokumentacije u potpunosti online. Podnositelj kreditnog zahtjeva, neovisno o tome da li je klijent Addiko banke, tako je po prvi put u povijesti hrvatskog bankarstva dobio mogućnost da iz udobnosti svog doma u samo 15 do 30 minuta i u nekoliko klikova dođe do kredita.

Relja Marković

"Živimo u iznimno kompetitivnom vremenu gdje jednog lidera stišće puno brzih, digitalnih i inovativnih izazivača. Pobjednik u bankarstvu će biti onaj koji svojim korisnicima ponudi jednostavne, brze i moderne usluge koje izravno odgovaraju njihovim potrebama. Klijenti danas žele više, brže, bolje i očekuju besprijekorno digitalno korisničko iskustvo. Addiko Virtualna poslovnica nudi sve to. Ona je digitalna transformacija na djelu i ponosni smo što smo predstavili bankarstvo budućnosti, dostupno već danas", izjavio je prilikom preuzimanja nagrade Relja Marković, izvršni direktor Digitalne transformacije Addiko banke.