Addiko banka daje izbor: podizanje kredita u potpunosti digitalno ili uz pomoć bankara

Addiko banka je zaokružila svoje procese podizanja gotovinskog kredita potpuno digitalnim procesom – jednostavno, brzo i dostupno svima, bez odlaska u poslovnicu i bez preuzimanja dodatnih aplikacija. Iako su na takvu predanost digitalizaciji njihovi korisnici već navikli nakon što je već 2019. bila prva banka u Hrvatskoj koja je uvela potpuno digitalno podizanje kredita, sada je omogućen još brži i jednostavniji digitalni kreditni proces, i to i za klijente drugih banaka. Time se još jednom potvrđuje usmjerenost modernom bankarstvu i inkluzivnom pristupu korisnicima.

"Naš cilj je omogućiti građanima da gotovinski kredit riješe brzo, jednostavno i na način koji im najviše odgovara – bez stresa i gubljenja vremena. Ako ga žele podići potpuno digitalno, sve je gotovo u nekoliko klikova, a mogu odabrati i manje digitalizirane procese", ističe Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko banke.

Automatiziran i digitaliziran proces

U suradnji s domaćom tvrtkom Identyum, u kreditni proces uključena je automatizirana identifikacija građana koji podižu kredit, a rezultat je brz i jednostavan proces – od odabira iznosa kredita do potpisa ugovora najčešće je dovoljno manje od 10 minuta, dok je novac isplaćen čak i unutar jednog sata do najkasnije sljedeći radni dan.

Pritom je za realizaciju kredita potrebna samo osobna iskaznica i pametni telefon. Cijeli se proces može obaviti u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg uređaja – putem mobitela, tableta ili računala, a korisnik u svakom trenutku može nastaviti postupak tamo gdje je stao, bez obzira na to s kojeg ga je uređaja započeo.

Mario Žižek

Ovime procesi kreditiranja u Addiko banci zadovoljavaju sve potrebe modernih korisnika – od onih koji žele samo informativnu ponudu online, a za ostalo žele posjetiti poslovnicu, preko onih koji preferiraju hibridnu varijantu bez odlaska u banku u kojoj im kreditna dokumentacija stiže poštom, do onih koji su spremni na potpuno digitalan proces dobivanja kredita. Za sve njih kreditni proces počinje na Addiko digitalnoj platformi, i, bez obzira na to jesu li klijenti Addiko banke ili nisu, do kraja srpnja vrijedi posebna ponuda uz najpovoljniju kamatnu stopu na tržištu od 4,95%.

"Pojednostavili smo brojne procedure, automatizirali procese i eliminirali papirologiju, što danas omogućuje gotovo trenutne isplate kredita. To je ujedno i naš cilj: biti sinonim za brzinu, fleksibilnost i prisutnost gdje god i kad god je građanima potrebno financiranje", zaključio je Žižek.