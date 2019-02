Predstavljena Addiko Virtualna poslovnica u kojoj se može otvoriti tekući račun i ugovoriti kredit

U Addiko Virtualnoj poslovnici korisnici za sada mogu obaviti dvije radnje: aplicirati za Addiko Blic kredit u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna, s rokom oplate od 3 do 5 godina, te otvoriti tekući račun, bez fizičkog odlaska u neku od poslovnica. Cijeli proces je od početka do kraja, od prijave, preko ispunjavanja dokumentacije, do odobrenja i elektronskog potpisa u potpunosti online.

Sve što podnositelj zahtjeva za Addiko Blic kredit treba jest:

osobna iskaznica;

mobilni telefon, tablet ili osobno računalo s kvalitetnom kamerom;

token za ulazak u aplikaciju internetskog bankarstva svoje matične banke;

15 do 30 minuta vremena.

Podnositelj kreditnog zahtjeva tako može iz udobnosti svog doma sam unijeti podatke koji su potrebni za obradu kreditnog zahtjeva, nakon čega u razgovoru s agentom kontakt centra koji traje par minuta slijedi video identifikacija - upravo zbog ovog dijela procesa, usluge u Virtualnoj poslovnici dostupne su radnim danom od 9 do 22 sata te subotom od 9 do 14 sati, ali u planu je da se vremenom dostupnost proširi na 24 sata dnevno.

Nakon završene identifikacije podnositelj dobiva individualni certifikat s jedinstvenim PIN-om i jednokratnom lozinkom i tada odabire željeni iznos kredita te rok otplate, a za kraj u slučaju zadovoljavanja uvjeta i odobrenja kredita dobiva Ugovor i svu dokumentaciju koju potpisuje digitalno, te u nekoliko klikova dolazi do kredita.

„S Addiko Virtualnom poslovnicom predstavljamo jedinstvenu digitalnu uslugu, koju ne može ponuditi nitko drugi na tržištu. Riječ je o dosad u Hrvatskoj nezamislivom digitalnom end-to-end procesu s modernim korisničkom iskustvom, tako da mi danas zapravo predstavljamo bankarstvo budućnosti – u potpunosti digitalno, jednostavno, praktično, brzo te prilagođeno potrebama i željama korisnika“, izjavio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko Bank d.d.

Za potrebe prezentacije Virtualne poslovnice prigodno je preuređena dvorana konferencijskog centra City Plaza Zagreb u koju se ulazilo kroz velika trezorska vrata, a predsjednik Uprave Mario Žižek nastupio je kao hologram.