Agencija FIVE otvorila novi ured u Osijeku za svojih 45 zaposlenika

Agencija FIVE, s uredima u Americi i Hrvatskoj, ojačala je svoju prisutnost u Osijeku nedavnim otvaranjem vrata svojeg ureda na novoj lokaciji. U skladu sa značajnim proširenjem tima, FIVE je svoj osječki ured i tim od 45 ljudi preselio u poslovni centar – Eurodom.

"Iznimno smo ponosni i sretni što je naš osječki tim, koji raste iz dana u dan, dobio novi prostor po mjeri i najvišim svjetskim standardima. Za nas je to još jedan korak naprijed u izgradnji zajedničke priče u Osijeku. Iznad našeg još uvijek postoje prazni katovi koje namjeravamo u ispuniti u nekoj bližoj budućnosti jer s rastom ne namjeravamo stati!", rekao je Sven Marušić, jedan od partnera u agenciji FIVE.

Industrijski stil i ravnica

Za razvoj koncepta prostora od 590 kvadratnih metara zaslužna je arhitektica Morana Vlahović. Inspiraciju za uređenje svog novog prostora u Osijeku FIVE crpi iz svih nijansi moćne i plodne slavonske ravnice koje se mijenjaju s godišnjim dobima. Osnovna ideja bila je uklopiti prepoznatljivi industrijski stil koji se očituje u zagrebačkom uredu, i ujedno napraviti odmak pod sloganom "brown is the new black". Iz tog razloga novim prostorom dominiraju zemljani tonovi tople smeđe, žute i umirujuće zelene boje.

Ono u čemu FIVE ne radi ustupke su visok standard i funkcionalnost koje vide kao nužnost. Zadržan je i koncept neighbourhooda – svojevrstan spoj otvorenog i zatvorenog tipa prostora "razbijenog" sobama za sastanke. Za uređenje su odabirani prirodni materijali, rasvjeta je LED tipa, a radni stolovi rađeni su po mjeri.

Zanimljivi detalji koji pričaju priču o slavonskom podneblju vidljivi su na svakom koraku osječkog FIVE ureda, a izvrsno se nadopunjuju s nastojanjima i kulturom ove agencije koja promiče "zelene vrijednosti" i osviještenost o važnosti zaštite okoliša među svojim zaposlenicima.

Dodatni sadržaji

Osječkom FIVE uredu ne manjkaju niti dodatni sadržaji poput PS5, stolnog nogometa i ostalih rekreativnih sadržaja koji se nalaze u lounge dijelu. Novost koju je FIVE uveo u svoja dva najveća ureda – zagrebački i osječki su električni bicikli koje zaposlenici mogu koristiti za obavljanje sitnih poslova po gradu, ali i u privatne svrhe. Zaposlenicima je dostupna i biciklarna s ključem te garderoba s tušem, koja ide pod ruku s poticanjem zaposlenika na zdrav život.

Osječki FIVE tim, fokusiran prvenstveno na testiranje softwarea i (nativni) razvoj web i mobilnih aplikacija, trenutno broji 45 ljudi i ne prestaje rasti. Otvorene pozicije u Osijeku, kao i na ostalim lokacijama agencije FIVE provjerite na njihovoj Careers stranici.