Apple dosegao vrijednost od 2 bilijuna dolara

Apple je ove srijede, 19. kolovoza, nakratko postao prva američka kompanija čija je tržišna kapitalizacija (zbroj vrijednosti svih dionica) premašio 2 bilijuna dolara. Ovaj je rekord oboren samo dvije godine nakon što je Apple u kolovozu 2018. dostigao prvih bilijun dolara tržišne kapitalizacije te samo 70 dana nakon probijanja granice od 1,5 bilijuna dolara.

Vrijednost Appleove dionice nakratko je bila dotaknula razinu od 467,77 dolara, što je značilo da je njihova ukupna vrijednost u tim trenucima bila preko 2 bilijuna USD, no do kraja trgovinskog dana na Wall Streetu ona se vratila na razine od oko 463 dolara, pa je Apple službeno ostao oko 1% ispod "magične granice". Bez obzira na to, Apple je trenutačno najvrjednija kompanija s dionicama izlistanima na burzi u svijetu.

Povijesni pregled vrijednosti Applea

Uskoro "pojeftinjenje"

Appleove su dionice od početka godine, unatoč krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa, na vrijednosti dobile preko 50%. Istodobno su rasle i dionice Microsofta, Amazona, Facebooka, Googlea i ostalih kompanija čije su usluge postale nezaobilazan dio života ljudi koji rade od kuće.

Za kraj ovog mjeseca Apple je najavio novi "stock split", odnosno dijeljenje svojih dionica u omjeru 1:4. To znači da će pojedinačna dionica u tom trenutku vrijediti četiri puta manje, ali će ih u opticaju biti četverostruko više. Ovaj bi potez trebao pogodovati malim investitorima kojima će biti lakše kupiti pojedinačne "jeftinije" dionice.