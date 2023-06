Apple je ponovno dostigao 3 bilijuna dolara tržišne vrijednosti

Apple je bio prva kompanija s dionicama u javnoj ponudi koja je premašila "okrugli" bilijun dolara, potom i dva, a od ovoga petka tržišna valuacija Applea je čak 3 bilijuna dolara. Najvrjednija kompanija na svijetu i posljednjih mjeseci nastavlja s dobrim rezultatima, što prati i porast vrijednosti dionica. Samo od početka ove godine njihova je cijena porasla više od 54%. Kada je došla do 190,73 dolara, to je označilo i da sve dionice u ponudi ukupno vrijede spomenutih 3 bilijuna (3 tisuće milijardi) američkih dolara.

Do ove je vrijednosti Apple bio došao i u siječnju 2022. godine, ali samo u trgovanju tijekom dana, da bi ubrzo nakon toga cijena na burzi nešto pala. Budući da se kao "službeni" podaci računaju oni s kraja trgovinskog dana na Wall Streetu, smatra se da je tek sada došlo do pravog obaranja ove psihološke granice. Rast od ovoga petka snažniji je i nema naznake da će brzo doći do pada vrijednosti Applea. Neki analitičari vide i daljnju uzlaznu putanju, sve do valuacije do 3,5 ili čak 4 bilijuna u dogledno vrijeme,

Nakon tog događaja, Appleove su dionice izgubile oko 27% na vrijednosti do kraja 2022., ali ove godine, kao što vidimo, kontinuirano im cijena raste. Razlog za to je optimizam ulagača, potaknut Appleovim dobrim poslovnim rezultatima i stalnim otvaranjem novih izvora prihoda – poput usluga, pretplata, pa potom i najavljenog ulaska na tržište proširene i virtualne stvarnosti.

Iako im prihodi padaju tijekom protekla dva kvartala, oni su i dalje nedostižni za mnoge konkurente, a i usko su vezani uz pretplate, tj. činjenicu da se korisnike na taj način dugoročno "zaključava" unutar ekosustava Appleovih uređaja.