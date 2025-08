Apple prijavio još jedno snažno poslovno tromjesečje

Image by rawpixel.com

U najnovijim Appleovim poslovnim rezultatima, koji obuhvaćaju drugi kalendarski kvartal ove godine (a treći fiskalni za njih) ističu se gotovo isključivo pozitivne vijesti. Svi ključni pokazatelji, poput prodaje iPhonea, prihoda od usluga, ukupnih prihoda i dobiti – porasli su dvoznamenkastim postocima.

AI Siri i dalje na čekanju

Ukupni prihodi promatranog tromjesečja bili su rekordnih 94 milijarde dolara, uz rast od 10% u odnosu na isto razdoblje lani. Dobit je porasla za 12%, prihodi od prodaje iPhonea za 13%, a nastavak rasta zabilježen je i u prodaji Macova, usluga i iPada, dok je jedini segment u laganom padu onaj koji obuhvaća "ostale" proizvode poput nosivih uređaja, slušalica i pametnih zvučnika.

Tijekom konferencijskog poziva za ulagatelje Tim Cook je naglasio da Apple nastavlja ulagati u umjetnu inteligenciju, segment u kojem kaskaju za konkurencijom te da su u tom području otvoreni za opciju preuzimanja neke vanjske tvrtke koja bi im mogla biti od koristi. Kad je riječ o "pametnijoj" Siri, AI asistentu koji nikako da se pojavi, Cook kaže da je napredak očit i da će je lansirati – sljedeće godine.

Tri milijarde iPhonea

S najnovijim prodajnim rezultatima ostvaren je još jedan rekord. U proteklom kvartalu Apple je zabilježio ukupnu prodaju od čak tri milijarde iPhonea, računajući od 2007. godine kad je njegova prva verzija stigla na tržište. Za treću milijardu trebalo im je tek četiri godine. Usporedbe radi, do prvih milijardu prodanih iPhonea čekali su devet godina, od 2007. do 2016., a na drugu narednih pet, do rujna 2021. godine.

Kao rezultat dobrih poslovnih rezultata Appleova dionica dobila je na vrijednosti oko 2,5% po zaključenju trgovanja na Wall Streetu. Dioničare će razveseliti i vijest o podjeli kvartalne dividende u iznosu od 0,26 dolara po dionici, koja će biti isplaćena sredinom mjeseca.