Asus preuzima proizvodnju Intelovih NUC-ova

Asus je službeno preuzeo proizvodnju Intelovih NUC-ova od 10. do 13. generacije, kao i njihov budući razvoj

Asus je ove srijede održao ceremoniju potpisivanja ugovora s Intelom kojom je obilježena primopredaja linije proizvoda Next Unit of Computing (NUC). Asus će sada proizvoditi i prodavati računala NUC od 10. do 13. generacije te će ih u budućnosti i razvijati.

„Uvjeren sam da će ova suradnja unaprijediti i ubrzati našu viziju za mini računala. Dodavanje linije Intelovih NUC proizvoda u naš portfelj, proširit će Asusove AI i IoT R&D mogućnosti te tehnološka rješenja, posebno na tri ključna tržišta – industrijsko, komercijalno i potrošačko“, rekao je viši potpredsjednik Asusa, Jackie Hsu.

Asusu će ugovor s Intelom pomoći da se dalje prošire mogućnosti u područjima istraživanja i razvoja, logistike i tehničke podrške te će pokrivati potrebe profesionalnih developera, vlada, tvrtki svih veličina i drugih.

„Ceremonija potpisivanja ovog ugovora označava više od poslovnog dogovora. To označava Asusovu posvećenost unapređenju života kupaca NUC-ova i partnera širom svijeta. Drago mi je da vidjeti da će NUC napredovati kao dio Asusove obitelji“, priopćila je Michelle Johnston Holthaus, izvršna potpredsjednica i generalna direktorica Grupe za klijentsko računalstvo Intela.

Iz Asusa kažu da će njihova nova rješenja za NUC-ove biti dizajnirana da ispune industrijske standarde te da ponude suvremenu cyber sigurnost za podršku u svim vrstama poslovanja. Navode da će se NUC-ovi koristiti za, među ostalom, optimizaciju sredstava i operacija, praćenje zdravlja ljudi, logistiku te inspekciju proizvodu, a uz sve to bit će energetski efikasni.