AI računala su tu, no tvrtke još uvijek ne žure s kupnjom

Iako su AI računala sve dostupnija potrošačima i poslovnom svijetu, čini se da se tvrtke još uvijek ne otimaju za njih. Cijena, nedostatak konkretnih scenarija upotrebe i interoperabilnost samo su neki od razloga za oprez. Prema novim podacima koje navodi TechRadar, čini se da su drugi prioriteti trenutno važniji.

Novi podaci analitičke kuće Canalys pokazuju da je između ožujka i travnja 2025. godine gotovo tri četvrtine (73%) poslovnih partnera bilo svjesno postojanja Copilot+ računala. Ipak, tek je svaki treći smatrao AI mogućnosti važnim faktorom prilikom odluke o kupnji. Unatoč golemim poboljšanjima u performansama, čini se da tvrtke i dalje daju prednost nadogradnji na Windowse 11 i dugotrajnosti baterije ispred ekskluzivnih Copilot+ značajki, posebice s obzirom na skori prestanak podrške za Windowse 10.

Copilot+ računala, koja su inicijalno lansirana s Qualcommovim Snapdragon X SoC-ovima, a kasnije postala dostupna i s Intel Core Ultra 200V te AMD Ryzen AI 300 serijom, smatraju se vrhunskim uređajima. Njihova ključna značajka je NPU snage veće od 40 TOPS-a, namijenjena lokalnoj obradi AI zadataka. Podaci Canalysa otkrivaju da je gotovo svako četvrto (23%) računalo prodano u posljednjem kvartalu 2024. bilo "AI računalo", no to je generaliziran pojam koji u industriji ima različita značenja. Za Canalys, to znači da uređaj uključuje "čipset ili blok za namjenske AI zadatke".

Međutim, viša analitičarka tvrtke Context, Marie-Christine Pygott, pojasnila je kako je od 1,2 milijuna AI računala isporučenih europskim distributerima u drugom kvartalu 2025., samo 9% klasificirano kao Copilot+ računala koja zadovoljavaju uvjet od 40 TOPS-a. Pygott je za sporije prihvaćanje okrivila visoke cijene, nedostatak konkretnih primjena i slabu percepciju o tome što Copilot+ računalo jest i što može učiniti. Neki poslovni korisnici također su pokazali otpor prema prelasku na Snapdragon čipove temeljene na Arm arhitekturi zbog potencijalnih problema s kompatibilnošću postojećeg softvera.

Ipak, stvari bi se uskoro mogle promijeniti. Nedavno istraživanje tvrtke Dell otkrilo je da bi oko tri od pet (62%) donositelja IT odluka radije odabralo Copilot+ računalo umjesto standardnog. Gledajući u budućnost, Canalys očekuje da će 60% računala isporučenih 2027. godine biti sposobno za AI, dok bi već 2025. mogla zabilježiti njihov tržišni udio od 40%.