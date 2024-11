Budućnost plaćanja je nezamisliva bez biometrije - savjeti za online kupnju ususret Black Fridayu

1. Ako vam se proizvod kojeg ste kupili putem Interneta ne sviđa, imate ga pravo o svojem trošku, bez ikakvog objašnjenja, vratiti trgovcu u roku od 14 dana i dobiti povrat novca. Ovo vrijedi za sve trgovine u EU, uključivši i Temu i Shein, obzirom da se podružnica iz kojih vam šalju svoje proizvode i nalaze unutar granica EU-a.

2. Neki online dućani nude vam i mogućnost besplatnog povrata, pa provjerite i to prije kupnje (primjerice, Zalando). Još bolje – neki dućani omogućuju da se besplatna povratna pošiljka online prati (recimo, Best Secret i About You…)

3. Paketomati Overseas Expressa i GLS-a nisu korisni samo za preuzimanje dostave – možete ih iskoristiti i za povrat robe i to 24/7, dakle u bilo koje doba dana i noći, bilo koji dan, pa ne morate brinuti radi li danas vaša lokalna pošta ujutro ili poslijepodne.

4. Konzum omogućuje preuzimanje u trgovinama i drive-in lokacijama, a svakako obratite pažnju i na praksu DM-a koji u odabranom dućanu, za manje od 2 sata od narudžbe, sve što ste odabrali besplatno pakira u luksuzne vrećice koje se inače plaćaju.

5. Kada kupujete izvan euro-zone, provjerite cijene u različitim valutama jer su često neusklađene zbog toga što ih trgovci definiraju drugačije za kupce u različitim zemljama. Zbog toga što ne paze odakle doista naručujete, u slučaju promjene valute možete katkada proći i znatno jeftinije.

6. Uvijek odaberite plaćanje karticom, jer je to najsigurnije, ponajviše zbog tzv. tokenizacije koja se događa kada potvrdite kupnju i platite Mastercardom. To znači da trgovina nikada ne vidi prave podatke s kartice nego samo jednokratno generirani token koji je čak i u slučaju da ga netko hakira - beskorisan.

7. Ako kupujete mobitelom, opet je Mastercard izvrstan izbor zbog toga što ne morate pamtiti nikakve pinove i passworde - njihova tehnologija Identity Check lako i efikasno odradi biometrijsko potvrđivanje identiteta (sken lica ili otisak prsta), što je uvjerljivo najsigurniji način. Sve zanimljive detalje o tokenizaciji i biometrijskom potvrđivanju identiteta može pronaći na ovom linku.

8. Ako ste zaboravili neku namirnicu, a nedjelja je i ne znate ima li u blizini neki dućan koji radi – bez brige, na Woltu ima Wolt Market koji radi svaku nedjelju i koji često ima i besplatnu dostavu.

9. Osim nadolazećeg Black Fridaya i Cyber Mondaya, puno dućana ima drastične popuste na tzv. Double Eleven, odnosno Singles' Day – točno 11. 11. AliExpress je jedan od njih - katkada nudi i do 80% popusta ne pojedine artikle tijekom ta 24 sata.

10. Za bukiranje hotela i aviokarata koristite incognito mod u web-broseru jer takvi webovi koriste cookiese da prate što pretražujete kako bi vam podigli cijene i stvorili osjećaj „surgea“.