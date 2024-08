Crvenilo na svjetskim burzama, tehnološke dionice u ozbiljnom padu

Ekonomska nesigurnost i geopolitičke nestabilnosti doveli su do rasprodaje na burzama, od Azije do SAD-a, što je značajno snizilo cijene brojnih vodećih tehnoloških dionica

Posljednjih mjeseci svjedočili smo velikom porastu vrijednosti tehnoloških dionica, slijedom čega su kompanije poput Microsofta, Nvidije, Applea i ostalih zabilježile rekordne tržišne kapitalizacije. Američki tehnološki burzovni indeks Nasdaq Composite od početka godine u plusu je za više od 13%, slično kao i S&P 500, a dionice spomenutih vodećih kompanija tehnološkog sektora prinosima su ih i nadmašile. Međutim, trgovanje na burzama vrijednosnica ne može uvijek biti u pozitivnom tonu, pa je ovaj tjedan započeo svojevrsnim "crnim ponedjeljkom".

Buffett prodao Appleove dionice

Prve burze otvorene ovog ponedjeljka bile su naravno one azijske, gdje je najvažniji japanski indeks Nikkei potonuo za više od 12%. To je pokrenulo rasprodaju odmah po otvaranju ostalih burzi, prvo europskih, na kojima se trgovalo značajno u "crvenom" teritoriju, no ne toliko kao u Japanu. Glavni europski indeksi pali su između 2 i 3%, da bi poslijepodne negativan trgovački sentiment stigao i do Wall Streeta.

Tamo je već prije otvaranja službenog tržišta, u tzv. pre-market trgovanju, dionica Nvidije izgubila više od 13% na vrijednosti, Appleova oko 10%, Teslina oko 9%, Amazonova 8%, a Intelova i AMD-ova dionica pale su u vrijednostima za oko 5%. Trgovanje kriptovalutama, koje se odvijalo i tijekom vikenda, pokazalo je također da je tržištima zavladala panika te da ni bitcoin više nije imun na makroekonomska kretanja niti je sigurna luka u vremenima financijske krize. Na raspoloženje među ulagačima na burzama vrijednosnica sigurno nije dobro djelovala ni vijest da je Berkshire Hathaway legendarnog investitora Warrena Buffetta prošloga tjedna prodao veću količinu Appleovih dionica.

Futuresi gotovo svih važnijih dionica početkom su ovog tjedna bili u padu, pa se s nestrpljenjem očekivalo otvaranje trgovanja na najvećim američkim burzama. Hoće li Wall Street ublažiti inicijalni pad ili će negativne vijesti iz ostatka svijeta produbiti nervozu i tamo potaknuti još veću rasprodaju?

Crveni ponedjeljak

Kad je trgovanje na američkim burzama otvoreno, pokazalo se da je strah ipak nadvladao, pa je tehnološki indeks Nasdaq već na otvaranju zabilježio pad od oko 6%, budući da su tehnološke dionice pod najvećim pritiskom prodavatelja. Ostali američki dionički indeksi također su u padu, ali ne toliko. Dow Jones pao je oko 3%, a S&P 500 oko 4%.

Pad vrijednosti predvode dionice Nvidije (-13%), Tesle (-10%), Applea (-6,5%) i Amazona (-X%), no ni ostale tehnološke kompanije se ne opiru tom padu pretjerano dobro. Alphabet je tako u prvim minutama potonuo na -5%, a otprilike jednako tako prošla je i dionica Mete.