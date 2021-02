Druga šansa za Essential: preuzeo ga osnivač OnePlusa

Kompanija koja je trebala proizvoditi mobitele "drugačije od drugih", Essential Andyja Rubina, neslavno je završila. No, njezino intelektualno vlasništvo sada je prešlo u ruke jednog bitnog igrača

Jedan od začetnika Androida, najkorištenijeg operacijskog sustava današnjice, Andy Rubin, prije nekoliko je godina pokrenuo tvrtku Essential u namjeri da s njom proizvodi mobitele koji su drugačiji od ostalih, radikalnog dizajna i zanimljivih mogućnosti. Međutim, taj plan se nije u potpunosti realizira. Essential je na tržište bio izbacio tek jedan mobitel PH-1. Nasljednik nikada nije ugledao svjetlo dana, a prije otprilike godinu dana tvrtka je i službeno bankrotirala.

Essential PH-1

No, njezino ime, logotip i ostala imovina zainteresirali su jednog drugog igrača s tržišta mobitela. Carl Pei, suosnivač poznatog i uspješnog proizvođača mobitela OnePlus, nedavno je, naime, pokrenuo još jedan vlastiti startup i nazvao ga Nothing ("Ništa"). Ova tvrtka sada je postala vlasnik Essentiala i svega što je na njegovo ime bilo registrirano u britanskom uredu za intelektualno vlasništvo.

Pei je nedavno potvrdio kako će Nothing proizvesti prvo svoje bežične slušalice, a potom će se usmjeriti na stvaranje ekosustava za uređaje pametnog doma. Postoji mogućnost da će za se te potrebe okoristiti brandom Essential ili nekim njegovim dijelovima. No, ako su otkupili i hardverske patente koje je Rubinova tvrtka imala (za što nema službene potvrde) moguće je da se Nothing upusti i u izradu mobitela – nešto u čemu Pei ima dovoljno iskustva.

Nothing ima "something"?

Danas je, pak, Nothing lansirao svoju web stranicu s nešto više informacija. Ono što ističu kao svoju misiju jest minimalistički pristup tehnologiji, koja bi tako postupno trebala "nestati", odnosno stopiti se s okolinom i korisnicima. "Umjesto da povećavamo, mi smanjujemo, oduzimamo dio po dio dok ne dođemo do onog esencijalnog", kažu iz Nothinga. U svojem prvom promotivnom videu, usput rečeno, spominju i mobitele i slušalice.

Najavljeno je i kako će uskoro krenuti u crowdinvesting kampanju putem platforme Crowdcube kojom bi trebali prikupljati novac za svoje ideje "za drugačiju tehnološku budućnost". Već sada ih podržavaju CEO Reddita Steve Huffman, suosnivač Twitcha Kevin Lin i poznati youtuber Casey Neistat, a dioničar Nothinga od ožujka će moći postati svatko tko im uplati barem 50 eura.