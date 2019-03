Epic Games Store ne želi ponoviti priču s Metro Exodusom

Kako smo svojevremeno pisali krajem siječnja, Epic Games i Deep Silver su zajedničkim priopćenjem objavili kako Metro Exodus postaje jednogodišnja ekskluziva za Epic Games Store. Najava bi bila kao i svaka druga da Metro Exodus nije trebao biti objavljen već 15. veljače, te da se mjesecima prije nje već nije mogao prednaručiti putem Steama što je dovelo do prave drame. Prvo su nezadovoljni igrači koji ne žele još jedan servis uz više no funkcionalni Steam i masu ostalih koje diktiraju izdavači pozivali na bojkot igre, pa čak i igranje piratske verzije, da bi dizajner 4A Gamesa pod nadimkom Scynet na njihove prijetnje odgovorio kako razmišljaju da novi nastavak serijala naprave samo za konzole i time preskoče PC. U čitavu se priču umiješao Koch Media, matična tvrtka Deep Silvera, koji su Scyneta okarakterizirali strastvenim individualcem, te nadodali kako njegove izjave nisu službeni stav 4A Gemesa i Deep Silvera, te da je za odluku o preseljenju Metro Exodusa isključivo odgovoran izdavač.

Kako god bilo, Metro Exodus se pokazao kao odlična igra koja je i prodajom ostvarila očekivanja.

Naime, prema objavi Epic Gamesa, spomenuti se naslov prodao 2,5 puta bolje nego prethodno poglavlje Metro: Last Light na Steamu. Sama usporedba doduše nije adekvatna, obzirom da je Last Light objavljen prije šest godina i od tada se broj igrača višestruko povećao, no ipak je potvrda da igre koje dolaze na Epic Games Store nisu osuđene na propast. Ipak, govoreći na prošlotjednom GDC-u, glavešine spomenutog servisa su izjavili kako takvu priču više definitivno ne žele ponavljati. Kako kažu, s Deep Silverom su pregovarali mjesecima, te da je dogovor zaključen u posljednji tren. Iako su očekivali negativne reakcije, toliko burne su ih i same iznenadile zbog čega će slične odluke u budućnosti donositi mnogo ranije jer ne žele da developeri proživljavaju javni linč poput ekipe 4A Gamesa koji su u ovom slučaju primali najteže udarce, ni krivi, ni dužni. Steve Allison iz Epica je naglasio kako trenutno grabe ekskluzive ubrzanim tempom uz raspodjelu prihoda 88:12, no takav omjer nije vječan, pa će u budućnosti možda imati tek nekoliko ekskluzivnih igara na godišnjoj razini, a možda niti jednu.