I Metro Exodus seli na Epic Games Store, na Steamu tek iduće godine

S obzirom na prihode koja im njihova planetarno popularna battle royale igre donosi nije neobično da Epic ima viška novaca, a odlučili su zarađeni novac trošiti na kupovinu ekskluziva za svoju nedavno otvorenu digitalnu trgovinu, Epic Games Store. Najprije je svoj prebjeg najavilo par manjih, nezavisnih timova za igre kao što su Hades i Ashen. Zatim se isto dogodilo za Super Meat Boy Forever i Satisifactory. Nakon toga je Skybound Games preselio posljednju sezonu The Walking Deada u Epicovu trgovinu i javio se i Ubisoft koji će umjesto na Valveovom servisu The Division 2 preseliti kod konkurencije. Sada su se, u posljednji čas, ovoj seobi pridružili 4A Games i Deep Silver.

Metro Exodus će još neko kratko vrijeme biti moguće kupiti na Steamu i svi oni koji su to već napravili moći će igrati ovu novu pucačinu tamo, ali oni koji čekaju da igra najprije izađe moći će kupovinu odraditi samo na Epic Games Storeu. Objava je stigla putem službenih stranica gdje su izdavač i razvojni tim objavili svoje razloge, a na Valveovoj stranici trenutno stoji ova obavijest:

Znamo da Epic razvojnim timovima i izdavačima nudi najveći postotak zarade od svih dostupnih servisa (ostaje im 88 posto prihoda, umjesto standardnih 70), no uz to sigurno dodatno financijski motiviraju tvorce igara na ovakve poteze. Metro Exodus izlazi za nešto više od dva tjedna, tako da je ova odluka prilično nagla.

"Veselimo se partnerstvu s Epicom kako bismo na tržište plasirali digitalnu PC verziju Metro Exodusa. Epicova darežljiva raspodjela zarade drastično mijenja stvari i omogućit će izdavačima da investiraju više novaca u stvaranje novog sadržaja ili omoguće igračima da uštede nešto novaca. Sklapanjem partnerstva s Epicom investiramo u budućnost serijala Metro i suradnju s razvojnim timom 4A Games, od čega će i ljubitelji serijala imati koristi", rekao je predsjednik Deep Silvera, Klemens Kundratitz.

Što to znači za igrače? Za one koji žive u Sjevernoj Americi, 10 dolara jeftinija igra. Za nas ostale, ništa. I dalje možete osnovnu verziju igre po cijeni od 60 eura i Gold Edition koja uz to uključuje Season Pass za 85 eura (u SAD-u 75 dolara). Svi oni igrači kojima se ovaj potez ne sviđa, mogu pričekati 15. veljače 2020. godine kada će Deep Silver opet početi prodavati igru na Steamu.

Metro Exodus izlazi 15. veljače za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a do sada smo saznali više manje sve što možemo očekivati od trećeg nastavka u ovom serijalu - od dijela priče, arsenala kojem će likovi imati pristup, sistemskih zahtjeva, do nekoliko različitih trailera. Sve to možete pronaći na službenim stranicama, a najnoviji trailer se nalazi ispod teksta. Izgleda kako Epic nema namjeru stati s "otimanjem" igara Steamu, a vrijeme će pokazati koja će biti sljedeća.