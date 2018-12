Epic Games uskoro otvara svoju online trgovinu za prodaju igara, većina prihoda ostaje developerima

Prije nekoliko dana je Valve objavio kako mijenjaju raspodjelu prihoda na svom servisu za digitalnu prodaju igara. Steam je do sada svim izdavačima i developerima uzimao jednak postotak - ako želite svoju igru prodavati na njihovom servisu, Valveu pripada 33 posto. Od sada vrijedi novo pravilo koje glasi što igra postaje popularnija, odnosno što više prihoda ostvari, to manje ide u smjeru Valvea, a više u džepove developera. Kada igra premaši cifru od 10 milijuna dolara, raspodjela je 25 posto Valveu, 75 developeru, a ako dosegne i premaši brojku od 50 milijuna, raspodjela iznosi 20 posto Valveu, 80 posto developeru.

Ova promjena, naravno, nije najbolje sjela indie developerima jer najviše ide u korist velikim izdavačima i hitovima, pa bi vijest koju je danas objavio Epic Games mogla njih razveseliti. Razvojni tim i kompanija trenutno najpoznatija po Fortniteu, a onima starijima po Unreal Tournamentu i trilogiji Gears of War, objavila je kako će uskoro otvoriti svoju online trgovinu za prodaju igara te kako će čak 88 posto prihoda ići developerima. To je uvjerljivo najbolji postotak kojeg ijedan vlasnik neke online trgovine nudi, budući da su se svi drugi ugledali na Valve i traže oko 30 posto prihoda (Microsoft, Nintendo, Sony, Android i Apple).

"Zato što smo i mi sami developeri uvijek smo htjeli platformu koja ima odličnu ekonomiju i koja nas povezuje direktno s igračima. Zahvaljujući uspjehu Fortnitea sada to i imamo i spremni smo to podijeliti s drugim developerima", rekao je osnivač Epic Gamesa Tim Sweeney. U razgovoru za portal i časopis GameInformer, Sweeney je odgovorio na neka pitanja koja sigurno i drugi imaju. Glavni razlog za otvaranje nove trgovine u moru drugih je taj da žele developerima ponuditi bolju raspodjelu, a zato što toliko zarađuju na Fortniteu to mogu i napraviti.

Epic Games Store bi se trebao pokrenuti do kraja ove godine za PC i Mac, na Androidu 2019. godine, dok je za iOS također želja 2019. godina, no izgleda da to ovisi o Appleu. Trgovini će svi zainteresirani moći pristupiti kroz preglednik ili preuzimanjem Epic Games Launchera, dok za samo preuzimanje i nadograđivanje igara morate imati instaliran njihov Launcher. Budući da većina igrača već ima Steam, Uplay, Origin, GOG Galaxy i druge programe za svoje igre, ova ih vijest vjerojatno ne raduje. Na pitanje zašto bi igrači trebali preuzeti još jedan program za preuzimanje i pokretanje igara Sweeney kaže kako njihov nije gladan resursa, da je jednostavan za korištenje i developerima daje bolju ponudu.

Prve igre koje će se kroz Epic Games Store prodavati bit će pomno odabrane, a kolekciju će s vremenom povećavati. Sredinom iduće godine bi trgovina trebala postati dostupna većini developera koji na njoj žele izdati svoju igru, ali će "prag kvalitete ostati razuman." Što se tiče DRM-a, ova trgovina neće imati ugrađenu zaštitu za svaki naslov koji se na njoj prodaje, već opciju njenog dodavanja ostavlja developerima. Zasad sustav Achievementa ne postoji, ali je u planu njegova implementacija, igrači neće moći prodavati i mijenjati igre koje su odigrali, a od ekskluziva se zasad spominju sve Epicove igre i plan da će ponekad Epic investirati u neke razvojne timove kako bi se njihova igra prodavala ekskluzivno u njihovoj trgovini.

Ova je vijest definitivno najbolja za sve one koji se bave razvojem igara, a iako je igračima vjerojatno dosta raznih novih trgovina i launchera (i Discord je nedavno pokrenuo svoju trgovinu), ako ponuda bude solidna i ako Epic bude sve to pošteno odradio, Steamu već dugo godina treba neki konkurent zbog kojeg će Valve morati malo pripaziti sa svojim odlukama. Do sada nisu morali, a hoće li ih Epic Games konačno na to natjerati, saznat ćemo uskoro.