Nova trgovina - Discord Store kroz betu dostupan svim igračima

Steam i druge trgovine za digitalnu prodaju igara od jučer imaju novu konkurenciju u obliku Discord Storea. Discord, VOIP aplikacija koju poprilično velik broj igrača danas koristi, je prošlog mjeseca započeo sa zatvorenim beta testiranjem novih funkcija da bi sada one postale dostupne svima koji koriste taj program.

Discord Store se i dalje nalazi u beti, ali ćete u njemu pronaći naslove za koje Discord smatra da su vrijedni vašeg vremena i koje ćete htjeti igrati s prijateljima. U njihovoj će se trgovini nalaziti pomno odabrane igre s detaljnim opisima kako bi igrači što lakše pronašli nešto što bi im moglo biti zanimljivo. "Nema potrebe za proučavanjem beskrajnih listi anime naslova - mi ćemo vam olakšati da pronađete nešto odlično za igru", kaže službeni blog. Uz neke starije naslove, izašlo je pet ekskluziva u toj trgovini. One su: Minion Masters, Sinner: Sacrifice for Redemption, At Sundown, Bad North i King of the Hat. Naslovi koji spadaju pod First on Discord ekskluzive su vremenski ograničene, pa će ovih pet igara vjerojatno postati dostupno u drugim trgovinama nakon 90 dana, kada taj period istekne. Valja napomenuti da se on odnosi samo na PC verzije igara, dok izdavači mogu slobodno plasirati svoje igre na konzole.

Druga velika promjena koja je stigla s trgovinom vezana je uz pretplatu Nitro. Ona je do sada po cijeni od 5 američkih dolara nudila animirane avatare, mogućnost biranja brojki ispred korisničkog imena, višu kvalitetu kad dijelite ekran s drugima, veći limit kod uploada datoteka (50 umjesto 8 MB) i neke druge kozmetičke dodatke. Ako je to sve što ste htjeli od pretplate, možete nastaviti s njenim plaćanjem po istoj cijeni kroz Nitro Classic, dok će obična Nitro pretplata koštati 10 američkih dolara, uključivati sve što ima i Classic, uz pristup kolekciji igara koje možete u cijelosti igrati dok god ste pretplaćeni.

Kolekcija koju Discord trenutno nudi obuhvaća 60 igara među kojima su uglavnom klasici iz indie svijeta uz neke veće starije igre kao što su Darksiders Warmastered Edition i Darksiders II Deathinitive Edition, Metro Last Light Redux, Galactic Civilizations III i Wasteland 2. Broj igara će s vremenom rasti, no stoji napomena kako će zbog isteka ugovora s razvojnim timovima ili izdavačima nekad nestati iz kolekcije. Ipak, kako će se sve što napravite u igrama spremati u oblaku, taj dio će ostati ako neka igra nestane iz rotacije. Koje su sve točno igre ušle u selekciju možete proučiti ovdje.

Za kraj je ostao Universal Library kojeg je tim na sljedeći način pojasnio: "Mi smo gejmeri. Znamo koliko velik broj programa za pokretanje svih igara koje imate zna frustrirati. Zbog toga nismo samo htjeli poboljšati otkrivanje i kupovanje igara, nego smo uz to htjeli olakšati i sortiranje vaše kolekcije. Ako želite, Discord može skenirati vaše računalo i potražiti instalirane igre. Nakon toga možete pokrenuti bilo koju igru kroz Discord bez obzira na to zahtijeva li zaseban program (Discord će pokrenuti i program i igru). Na taj način se više ne morate brinuti o tome koja se igra pokreće odakle".

Na službenom blogu gdje su objavljene sve te informacije se nakon svih važnih novosti naglasilo kako se radi o beta testiranju. Do kada će beta trajati nije poznato, no ako imate kakva dodatna pitanja vezana uz ovaj novi servis, Discord upućuje ovdje za ona o samoj trgovini, odnosno ovdje za pretplatu Nitro.