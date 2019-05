Epic Store će i dalje dijeliti besplatne igre sigurno do kraja godine

Nova besplatna igra koju vlasnici računa na Epic Games Storeu mogu preuzeti u naredna dva tjedna nosi naziv World of Goo. Riječ je o odlično prihvaćenoj platformskoj avanturi iz 2008. godine koja će, kakve li slučajnosti, ovog ili idućeg tjedna dobiti veliku nadogradnju na svim platformama za koje je objavljen. Prva nadogradnja u posljednjih deset godina napokon podiže rezoluciju s originalnih 800x600 uz 4:3 omjer na današnje standarde, no novosti u vidu novih sadržaja u nju ipak nisu uključene. Kako god bilo, World of Goo je na Epic Games Storeu besplatan do 16. svibnja kada će ga zamijeniti pričom vođena avantura Stories Untold.

Prema novom priopćenju Epic Gamesa, do sada su igre koje su se nudile u ovakvom promotivnom obliku instalirane preko 25 milijuna puta, te su iznimno zadovoljni odzivom igrača zbog čega će nastaviti suradnju s developerima i izdavačima u istom smjeru i svaka dva tjedna igračima predstaviti novu ponudu. Prema planu, nove besplatne igre će nastaviti stizati do kraja godine, a u istoj objavi kažu kako je došlo do manjih odgoda ranije objavljenih planova s travnja na svibanj i lipanj zbog fokusa na online mogućnosti novih izdanja koja su u međuvremenu stigla u njihov dućan. Nadalje, partnerstvo s Humble Bundleom koje su najavili na GDC-u se zahuktava, pa je od danas na spomenutom servisu moguće nabaviti Metro Exodus i Dangerous Driving, kao i predbilježiti se za Borderlands 3 koji će, kako smo pisali, također biti ekskluzivno vezan uz Epic Games Store. U svakom slučaju, dobre vijesti koje bi neke dosadašnje protivnike Epic Games Storea ipak mogle natjerati da na njemu kreiraju korisničke račune.