Evo zašto zaposlenici smatraju Q gotovo idealnim poslodavcem

Domaća IT tvrtka Q, inače ponosni partner .debuga, u posljednjim je mjesecima prošle godine bila ovjenčana s nekoliko nagrada za najboljeg poslodavca. Na natjecanju Best Employer Brand Awards Adria zaslužili su čak šest nagrada, i postali najnagrađivanija tvrtka tog natjecanja. Isto tako, sami zaposlenici su ih ocijenili najboljima u istraživanju koje je proveo MojPosao, a pohvalili su se i rastom broja inženjera od preko stotinu tijekom 2021. godine. Sve to navelo nas je na malo detaljnije istraživanje – zašto zaposlenici misle da je Q idealno mjesto za rad, i, bitnije, kako Q do tih podataka dolazi…

Mjerenje zadovoljstva

Što, dakle, ekipa iz Q-a čini kako bi izmjerili zadovoljstvo svojih zaposlenika na kvalitetan i pouzdan način? U te svrhe koriste se rješenjem Peakon, koje je razvila američka tvrtka Workday. Njega koriste i brojne tvrtke u svijetu, pa se svaki poslodavac tako može mjeriti s ostalima i u svakom trenutku vidjeti kako stoji u odnosu na njih.

Osnova Peakona su kratke ankete koje zaposlenici jednom mjesečno dobivaju na e-mail, i potom ih ispunjavaju. Pitanja su kratka i intuitivna, ali i nasumična. Odgovore na njih redovito čitaju menadžeri i osobe zadužene za ljudske resurse. Odgovori su anonimni, a može ih se pročitati tek kada više zaposlenika iz istog odjela odgovori na pitanja, kako se ne bi moglo doznati tko je točno što odgovorio.

Peakon mjeri četiri ključna aspekta u zadovoljstvu zaposlenika: angažiranost, povjerenje, lojalnost i zadovoljstvo. U usporedbi s preko 500 kompanija u svijetu koje koriste istu platformu, Q se, s ukupnom ocjenom 9,1, smjestio u top 5% poslodavaca u svijetu. Od 39 pokazatelja, njih 30 je završilo u top 5%, ostali su svi u top 10%. Prema nekima Q je čak uvršten u i najboljih 1% poslodavaca.

O zadovoljstvu ovim načinom komunikacije i općenito uvjetima rada, mnogo govori i činjenica da je na Peakon anketu odgovorilo 98% zaposlenika. Isto tako, njih više od tri četvrtine vjeruju u Q i aktivno bi ga preporučili kao poslodavca svojim prijateljima. Time je dokazano da je Q u posljednjih nekoliko godina značajno popravio svoj image u developerskoj zajednici i postao, unatoč nešto slabijem startu, itekako poželjan poslodavac.

Reakcije na rezultate

Na anonimne komentare iz ankete nadređeni direktno odgovoriti osobi bez da se sazna identitet te osobe, a svaki voditelj i management duboko analiziraju podatke svojeg tima. Ključni problemi uvijek se adresiraju na vrijeme i na njima se radi kako se bi se mogao pratiti trend rasta i pada zadovoljstva u stvarnom vremenu.

"Primjerice, kad nam je Feedback segment padao za 0,1, odmah smo pokrenuli radionice o feedbacku i interno promovirali davanje feedbacka. Isto to radimo i s klijentima – mjesečne ankete zadovoljstva na koje također odmah reagiramo, i primijetili smo da su nam zadovoljstvo klijenata i ljudi u korelaciji. Ipak su klijenti oni s kojima će direktno developeri raditi", kažu iz Q-a.

Q njeguje iskren odnos i transparentnost, pa tako na svojoj internoj društvenoj mreži Jenz imaju i Shoutbox. U njega se može anonimno poslati pitanje odjelu po izboru, na kojeg kompanija javno odgovara u roku 24 sata – tako da svi vide i pitanje i odgovor. Tvrtka snima i mjesečne videe gdje dijeli sve informacije o prošlom mjesecu i planove za idući mjesec sa zaposlenicima.

Što Q nudi?

Osim, dakako, konkurentne plaće, zaposlenici Q-a mogu očekivati besplatne edukacije, financijske bonuse, razne popuste (na teretane, restorane, hotele i slično), teambuilding aktivnosti i druženja, uplate u treći mirovinski stup, jubilarne nagrade, a moguće je dobiti i dodatne dane godišnjeg odmora... Roditeljima će od interesa biti i posebne pogodnosti kao što su 4-satni radni dan nakon povratka na posao ili subvencija za vrtić. Mogućnost rada od kuće ostala je na snazi i nakon pandemije, a Q ne samo da to dozvoljava, nego i olakšava, slanjem opreme za rad na kućne adrese.

Spomenimo i projekt Wellbeing – to je projekt započet krajem 2021. kojim Q zaposlenicima pokušava osigurati i mentalno zdravlje, pa tako nude inicijalni sat psihoterapije besplatno, Mental Health day koji bilo tko može uzeti ako je pod stresom i treba odmoriti um, a tu su i predavanja stručnjaka za razne teme poput mindfulnessa i nutricionizma, volonterski program i zajednička druženja uz fizičku aktivnost.

Svim zaposlenicima, pak, koji preporuče novog zaposlenika, Q će isplatiti i nagradu za pronalaženje novog talenta, koja može iznositi i do 9 tisuća kuna.

Više detalja o otvorenim pozicijama pogledajte na njihovim stranicama karijera.