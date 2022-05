IBM iX Hrvatska otvara ured u Osijeku i zapošljava stručnjake

Digitalna agencija IBM iX Hrvatska koja tijekom posljednjih pet godina bilježi stopu rasta zaposlenika od čak 750%, s uredima u Zagrebu i Varaždinu, krajem godine otvara svoj ured u Osijeku. Na konferenciji za medije, iz IBM-a iX Hrvatska objasnili su razloge dolaska u grad na Dravi, planove za daljnji razvoj i pokretanje suradnji koje će, naglašavaju, rezultirati nizom pozitivnih promjena za Osijek.

"Više je razloga zbog čega dolazimo u grad na Dravi. Ali, svakako bih istaknuo to što u Osijeku postoje etablirani tehnički fakulteti koji iz godine u godinu stvaraju visokoobrazovane stručnjake. Profesionalce kakvi nama trebaju. Uz to, Osijek je izgradio jaku IT zajednicu i postao regionalni centar, što nam je jako važno, čestitamo svima koji su tome pridonijeli. Vjerujemo da su ljudi iz Osijeka i Baranje sjajan izbor za našu kompaniju", rekao je voditelj Adobe digitalnih platformi u IBM-u iX Hrvatska Daniel Strmečki.

Otvaranje trećeg ureda u Hrvatskoj najavio je David Stöger, CTO IBM-a iX Dach riječima: "Želimo biti najbolja digitalna agencija u Hrvatskoj koja će pomagati svjetskim klijentima da ostvare svoje ciljeve."

Benefiti za zaposlenike

IBM iX partner je brojnim svjetski poznatim klijentima kao što su Allianz, Daimler, Grohe, Lufthansa, Porsche, Siemens, TAG Heuer, Wienerberger i mnogi drugi. Zaposlenicima IBM-a iX na raspolaganju su vrhunski IBM programi za osobni i profesionalni razvoj i brojni benefiti.

"Više nego spremni dočekali smo pandemiju koronavirusa i cijelo vrijeme poslujemo na remote načinu rada. Tako i uspješno funkcioniramo s kolegama iz Osijeka koji su već započeli svoju karijeru kod nas", kazao je izvršni direktor za digitalne platforme u IBM-u iX Hrvatska, Moreno Grgurić i osvrnuo se na kulturu "fejlanja" koja je za njih specifična. "Nama u IBM-u iX poanta je da se nitko ne osjeća loše kad napravi pogrešku. Zato je naš proces onboardinga specifičan - radiš na simulacijama dok se ne osjećaš samouvjereno da počneš raditi na projektima za klijenta. A na greškama se uči", istaknuo je Moreno Grgurić.

Na konferenciji za medije posebno su istaknuli niz benefita za zaposlenike. "Trideset dana godišnjeg odmora, opcija rada na daljinu i jedan dan bez sastanaka u tjednu, uvjeren sam, pomažu našim zaposlenicima da žive fleksibilnije. Svakako bih istaknuo i brigu za zdravlje naših kolegica i kolega. Mi u IBM-u iX Hrvatska zato našim zaposlenicima nudimo privatno zdravstveno osiguranje i individualni (mentalni) zdravstveni program i coaching", rekao je Moreno Grgurić.

IBM iX - jedna od najvećih digitalnih agencija na svijetu

IBM iX osnovan je 2014. godine, a iX skraćenica je za Interactive Experience. IBM iX, od svog osnivanja postao je jedna od najvećih mreža digitalnih agencija na svijetu. Danas oko 17.000 stručnjaka - uključujući stratege, konzultante, dizajnere, programere i arhitekte podataka - radi u više od 50 IBM iX Studija diljem svijeta. U DACH regiji i Hrvatskoj više od 1200 zaposlenika raspoređeno je na 13 IBM iX lokacija.