IN2 grupa i SRC Infonet sklopili strateško partnerstvo

Denis Jašarević, IN2

IN2 grupa iz Zagreba i SRC Infonet iz Nakla, vodeći proizvođači bolničkih informacijskih sustava u Hrvatskoj i Sloveniji, sklopili su strateško partnerstvo na području digitalizacije zdravstva u regiji. Strateško partnerstvo rezultat je potrebe zdravstvenih sustava u zemljama regije za potpunom digitalnom transformacijom te daljnjim restrukturiranjem zdravstva koje će u budućnosti biti fokusirano na ishode liječenja. Obje kompanije ujedinjuju svoja znanja i proizvode kako bi na tržištima regije, ali i šire, ponudili cjelovitu uslugu, veći kapacitet i višu razinu kvalitete u izvođenju IT projekata u zdravstvu.

U tom smjeru razmatraju se sinergije postojećih bolničkih sustava IN2 IBIS i SRC Infonet Birpis s novom generacijom rješenja Green Cube, sinergije vlastitih laboratorijskih sustava kao i dijelova nacionalnih platformi eZdravlja (eUputnica, eRecept, eNaručivanje) s kojima su obje tvrtke prisutne u Hrvatskoj i u Sloveniji.

„Veliki dio financiranja projekata iz područja unaprjeđenja zdravstvenih sustava Hrvatske i Slovenije provodi se putem trenutno aktivnih programa i projekata Europske unije, a posebno onaj dio koji se nalazi u nacionalnim planovima oporavka. Svi ti projekti zahtijevat će visoko sofisticirane IT usluge, uz to tražit će se dovoljno kapacitirane i iskusne IT tvrtke koje mogu provesti kako razvojne i integracijske projekte, tako i u značajnoj mjeri transformacijske projekte zdravstvenog sektora u obje države. Upravo ovim partnerstvom stvaramo zajednicu koja to može realizirati uz najviše standarde kvalitete“, napomenuo je Denis Jašarević, predsjednik Uprave IN2 grupe.

U Hrvatskoj i Sloveniji više od 70 bolnica, gotovo 5.000 timova obiteljske medicine te veliki dijelovi oba nacionalna sustava eZdravlja koriste IT rješenja IN2 grupe i SRC Infoneta. Na spomenutim projektima radi 300 visoko specijaliziranih stručnjaka upravo iz područja IT-a u zdravstvu, a zahvaljujući njihovom znanju i iskustvu IN2 grupa i SRC Infonet mogu prepoznati i definirati buduće potrebne promjene u zdravstvu te iste realizirati.

„Novi procesno potpomognuti pametni BIS sustavi zamijenit će „stare“ sustave za evidenciju nalaza i naplatu zdravstvenih usluga. Novi Cloud distribuirani sustavi s mobilnim sučeljem zamijeniti će klasične klijent-server aplikacije. Liječnik i pacijent se više neće morati svakodnevno viđati „u živo“, već će liječnik moći liječiti pacijenta i na daljinu putem novih digitalnih platformi. Također, uz pametne smjernice i kontinuirano vođenje tijeka liječenja, a koje se bazira na podacima te je usmjereno najboljem ishodu, zamijenit će dosadašnju praksu u kojoj se tipično rješava samo akutni zdravstveni problem bez sagledavanja šireg konteksta te holističkog pristupa liječenju. Liječenje u budućnosti bi zahvaljujući IT tehnologiji trebalo biti puno preciznije i efikasnije“, izjavio je Siniša Koščina, glavni menadžer za razvoj poslovanja IN2 grupe.

Vasja Rebec, direktor SRC Infoneta naglasio je pak kako IN2 grupa i SRC Infonet planiraju zajedničkim nastupom osnažiti aktivno sudjelovanje u razvoju IT rješenja za zdravstvo.

Primarni fokus će biti na korištenju najnovijih dostignuća i trendova u digitalnoj zdravstvenoj tehnologiji sa ciljem da skrb o pacijentima bude preciznija, više personalizirana te povezana. Obje tvrtke su sa svojim rješenjima već prisutne u susjednim zemljama: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji te Azerbajdžanu, Saudijskoj Arabiji i Vijetnamu. Strategija za budućnost je proširenje poslovanja i na druge zemlje jugoistočne Europe i šire.

Vasja Rebec, Infonet

„Prije svega, povezivanjem naših dviju kompanija prelazimo s riječi na djelovanje. To je ono što pacijenti i liječnici očekuju od nas. Sustavi moraju biti međusobno povezani, a kroz m-zdravstvo i druga rješenja pacijent može biti uključen u procese liječenja, a s liječenjem na daljinu smanjit će se i broj hospitalizacija te posljedično i povećati učinkovitost zdravstvenog sustava“, dodao je Vasja Rebec.