iPhone gura tržište pametnih telefona prema blagom rastu

Zahvaljujući rastu isporuka iPhonea, IDC predviđa da će tržište pametnih telefona ostvariti rast od 1 posto u odnosu na prošlu godinu

Tržište pametnih telefona ove će godine ostvariti rast od 1 posto u odnosu na prošlu godinu. Prema analizi IDC-a, ključnu ulogu u tom skromnom rastu imaju upravo iPhonei čije bi isporuke u 2025. godini trebale narasti na 3,9 posto na godišnjoj razini.

Ukupno, IDC očekuje da će ove godine biti isporučeno 1,24 milijarde mobitela. IDC ujedno predviđa da će trend rasta potrajati barem do 2029., ali s postupnim usporavanjem. Konkretnije, očekuje se 1,2 posto rasta u 2026., 2,1 posto u 2027., a zatim tek 1,6 i 1,4 posto u 2028. i 2029. godini.

Najveći rast ove godine očekuje se na tržištu SAD- te na Bliskom istoku i u Africi, gdje bi isporuke mogle skočiti za čak 6,5 posto. Suprotno tome, kinesko tržište bilježi pad od 1 posto, i to nakon što je prethodna prognoza predviđala rast od 3 posto. Razlog leži u postupnom povlačenju državnih subvencija, što se osjetno odražava na potražnju. U azijsko-pacifičkoj regiji, isključujući Kinu, predviđa se umjeren rast od 0,8 posto.

Što se tiče cijena mobitela, analitičari IDC-a predviđaju da će prosječna cijena mobitela porasti za 5 posto, dok bi ukupni prihod proizvođača trebao porasti za 6 posto. Taj rast prihoda potaknut je fokusom proizvođača na skuplje, premium modele koji donose veću maržu.

Analitičari su se u svom izvješću dotaknuli i generativnog AI-a, navodeći da će više od 370 milijuna mobitela ove godine biti klasificirano kao „GenAI mobiteli“, što znači da će činiti oko 30 posto tržišta. No, budući da definicija „GenAI mobitela“ nije u potpunosti jasna, budući da gotovo svaki mobitel može koristiti aplikacije poput ChatGPT-a, IDC broji samo mobitele s unaprijed ugrađenim generativnim AI funkcijama.

Na kraju, na tržištu sklopivih mobitela očekuje se rast isporuka od 6 posto u 2025. i isto toliko u 2026., a potom i značajniji skok od 11 posto u 2027. godini, pod uvjetom da Apple uistinu uđe u taj segment. Ipak, čak i ako iPhone Fold uistinu bude predstavljen, IDC predviđa da će sklopivi mobiteli do kraja desetljeća činiti manje od 3 posto ukupnog tržišta mobitela.